Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NPCI ने छोटे दुकानदारों हेतु 'UPI व्यापार सक्षम' योजना शुरू.

नए QR कोड, साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये तक का लाभ.

लाभ केवल पहली बार UPI अपनाने वाले छोटे दुकानदारों को मिलेगा.

दो महीने में 25 लेनदेन, 5000 रुपये पूरे होने पर भुगतान.

देश भर में छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मकसद से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक स्कीम की शुरुआत की है.

'UPI व्यापार सक्षम' (UPI Vyapar Saksham) नाम की इस योजना के तहत पहली बार अपनी दुकान पर डिजिटल पेमेंट लेने वाले दुकानदारों को नया QR कोड और साउंडबॉक्स लगवाने पर 300 से लेकर 750 रुपये तक का लाभ मिलेगा.

क्या मिलेगा फायदा?

आमतौर पर दुकानदार जब अपनी दुकान पर डिजिटली हुए पेमेंट की जानकारी देने वाला साउंडबॉक्स लगवाता है, उन्हें उसके बदले कंपनियों को किराया या चार्ज देना पड़ता है. NPCI की UPI व्यापार सक्षम स्कीम के तहत इस साउंडबॉक्स के लिए 750 रुपये तक का खर्च NPCI/सरकार खुद उठाएगी. इससे दुकानदार को साउंडबॉक्स मुफ्त या बेहद कम कीमत पर मिल जाएगा.

इसी तरह से दुकान पर पहली बार नया QR कोड लगाने और सेटअप करने का 300 रुपये तक का खर्च बैंक या Paytm, PhonePe जैसी पेमेंट कंपनियों को NPCI की तरफ से दिया जाएगा. यानी कि इस स्कीम की मदद से दुकानदार को इसे लगवाने के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे. बस इस बात का ध्यान रखें कि यह फायदा सिर्फ उन्हीं छोटे दुकानदारों को मिलेगा, जिन्होंने पहले कभी अपनी दुकान पर UPI से पैसे नहीं लिए हैं और अब नए सेटअप की तैयारी कर रहे हैं.

कैसे उठाएं स्कीम का फायदा?

दुकान पर पहली बार साउंडबॉक्स या QR कोड लगाने वाले दुकानदार जिस बैंक में उनका चालू (Current) या बचत (Savings) खाता है, वहां जाकर मर्चेंट QR कोड और साउंडबॉक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. चाहें तो अपने स्मार्टफोन में Paytm for Business, PhonePe Business, Google Pay for Business या BharatPe ऐप डाउनलोड करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के साथ कंपनी से एजेंट आपकी दुकान पर आकर सेटअप कर जाएगा.

जब कोई बैंक या पेमेंट कंपकिसी छोटे दुकानदार को पहली बार UPI से जोड़ती है, तो वह कंपनी NPCI के पोर्टल पर उस दुकानदार का डेटा दर्ज करती है. जब उस दुकान पर लगातार 2 महीने तक हर महीने कम से कम 25 ट्रांजैक्शन और 5,000 रुपये का लेनदेन पूरा हो जाता है, तब NPCI उस बैंक या पेमेंट कंपनी के खाते में QR कोड के लिए 300 रुपये और साउंडबॉक्स के लिए 750 रुपये तक भेज देती है.

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