Stock split: अगर आपको यह पता चले कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है, जिसमें आपको एक के बदले पांच गुना शेयर मिलेंगे, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है. आज हम आपको BSE 500 इंडेक्स में शामिल एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके शेयर आने वाले दिनों में फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स-डेट का ऐलान कर दिया है.

यहां जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है वह एक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो खासतौर पर ऑयल एंड गैस, पावर, केमिकल्स और हेवी इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स को इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, प्रोजेक्ट सॉल्यूशन और टेक्निकल सर्विसेज मुहैया कराती है. कंपनी का नाम यूनाइटेड वैन डेर हॉर्स्ट लिमिटेड (United Van Der Horst Ltd) है.

जानें कब है रिकॉर्ड डेट?

255 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के शेयर फिलहाल 184 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में उछाल आने की संभावना है. शुक्रवार को कारोबार के दौरान स्टॉक 17 परसेंट चढ़कर 189.90 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 162.10 रुपये प्रति शेयर था. यूनाइटेड वैन डेर हॉर्स्ट लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयरों के सब-डिवीजन (स्प्लिट) के बारे में जानकारी दी है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट गुरुवार, 22 जनवरी, 2026 को तय की है. यानी कि जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें मोटी कमाई करने का मौका मिलेगा.

100 शेयर बन जाएंगे 500

कंपनी के लिए इस फैसले को शेयरहोल्डर्स ने 7 नवंबर, 2025 को पोस्टल बैलेट के जरिए मंजूरी दी थी. कंपनी ने 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है, जिसके तहत 5 रुपये फेस वैल्यू का एक शेयर 1 रुपये के पांच इक्विटी शेयरों में बांटा जाएगा. उदाहरण के लिए, जिन निवेशकों के पास 5 रुपये के 100 शेयर थे, अब उनके पास 1 रुपये के 500 शेयर होंगे. हालांकि, इससे शेयरधारकों के निवेश की कुल वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा.

शेयर स्प्लिट का मकसद मौजूदा शेयरों की संख्या बढ़ाकर लिक्विडिटी को बेहतर बनाना है. इससे निवेश मूल्य वही रहता है, लेकिन प्रति शेयर कीमत आनुपातिक रूप से कम हो जाती है. इसके चलते शेयर सस्ते हो जाने से छोटे निवेशकों को भी दांव लगाने का मौका मिलता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

