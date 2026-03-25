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हिंदी न्यूज़बिजनेसUDAN 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी: देशभर में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट, मजबूत होगी हवाई कनेक्टिविटी

UDAN 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी: देशभर में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट, मजबूत होगी हवाई कनेक्टिविटी

‘उड़ान’ योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाना है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 06:19 PM (IST)
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UDAN 2.0: देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. ‘उड़ान 2.0’ (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत नए एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, साथ ही एयरलाइंस को वित्तीय सहायता और छोटे एयरोड्रोम्स के संचालन के लिए सहयोग भी दिया जाएगा.

उड़ान 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे. ये एयरपोर्ट मौजूदा अनुपयोगी हवाई पट्टियों (एयरस्ट्रिप) को विकसित करके तैयार किए जाएंगे. प्रत्येक एयरपोर्ट पर करीब 100 करोड़ रुपये की लागत आएगी. अगले 8 वर्षों में इन हवाई अड्डों के विकास पर कुल 12,159 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इसके अलावा, योजना के तहत 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अगले आठ वर्षों में 3,661 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, एयरलाइन कंपनियों को परियोजनाओं को व्यावहारिक बनाने के लिए 10 वर्षों में वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के रूप में 10,043 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी.

2016 में शुरू हुई योजना

गौरतलब है कि ‘उड़ान’ योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाना है. सरकार का कहना है कि ‘उड़ान 2.0’ योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करना, दुर्गम और दूरदराज के इलाकों तक पहुंच बढ़ाना तथा छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़कर संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.

हेलीपैड के निर्माण के लिए 3,661 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, ‘उड़ान 2.0’ योजना के तहत घरेलू स्तर पर उड्डयन क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को मजबूत करने के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है.

ये भी पढ़ें: क्या खत्म हो रहा पेट्रोल-डीजल? ईरान वॉर के बीच तेल कंपनियों ने की लोगों से ये अपील

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Regional Air Connectivity UDAN 2.0
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