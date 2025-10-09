Donald Trump Salary: अमेरिकी टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चर्चा में है. उन्होंने भारतीय सामानों के आयात पर 50 परसेंट टैरिफ लगाया है. इसमें से 25 परसेंट रूस से तेल की खरीद को लेकर पेनाल्टी के तौर पर लगाई गई है. ट्रंप के इन्हीं फैसलों ने दुनियाभर के शेयर बाजारों में हलचल मचा दी है.

अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है इसलिए इसके फैसले का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर दिखाई देता है. ट्रंप का एक बयान दुनिया के तमाम देशों में खलबली मचाने के लिए काफी है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है, जो इंसान अपने फैसले से पूरी दुनिया को हिला सकता है उसको उसके इस पावरफुल पोस्ट पर बने रहने के लिए कितनी पगार मिलती है? आइए आज हम आपको इस खबर के जरिए बताने जा रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कितनी सैलरी मिलती है?

किसे मिलती है सबसे ज्यादा तनख्वाह?

बीते जुलाई के महीने में ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस की एनुअल सैलरी रिपोर्ट जारी की. इसमें मौजूदा समय में व्हाइट हाउस में काम करने वाले 400 से अधिक कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी का जिक्र था. इस रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि व्हाइट हाउस में किसे सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. रिपोर्ट में ट्रंप को मिलने वाली सैलरी की तुलना राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित पिछले प्रशासनों के वेतन से भी की गई.

इस लिस्ट में सबसे ऊपर सीनियर एडवाइजर जैकलीन बी. क्लॉप हैं. वह सालाना 225,700 डॉलर कमाती हैं. उनके बाद एसोसिएट काउंसिल एडगर मर्कटचियन को सबसे ज्यादा 203,645 डॉलर सैलरी मिलती है. इनके बाद चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स, प्रेस सेक्रेट्री कैरोलिन लेविट, बॉर्डर जार टॉम होमन, होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर स्टीफन मिलर, राष्ट्रपति के कार्मिक कार्यालय के प्रमुख सर्जियो गोर और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो सहित 33 सीनियर ऑफिशियल्स में से हर एक को 195,200 की सैलरी मिलती है.

