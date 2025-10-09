Forbes India Rich List 2025: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने फोर्ब्स की 2025 की लिस्ट के मुताबिक भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर हैं. हालांकि, 12 परसेंट यानी कि 14.5 अरब डॉलर की गिरावट के साथ उनका टोटल नेटवर्थ फिलहाल 105 अरब डॉलर है.

बीते दिनों रुपये में कमजोरी और सेंसेक्स में 3 परसेंट तक की गिरावट आने के साथ अकेले मुकेश अंबानी की नहीं, बल्कि फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल 100 सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति में 9 परसेंट गिरकर 1 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई है. फोर्ब्स की लिस्ट www.forbes.com/india और www.forbesindia.com पर उपलब्ध है. यह लिस्ट फोर्ब्स एशिया के अक्टूबर एडिशन में भी है.

दूसरे नंबर पर गौतम अडानी

लिस्ट में दूसरे स्थान पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बिजनेस टायकून गौतम अडानी हैं. उनका टोटल नेटवर्थ 92 अरब डॉलर है. साल 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद शेयरों में भारी गिरावट के बाद अब सितंबर 2025 में अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी को तब राहत मिली, जब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी वाले लेनदेन के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है. बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावों के कारण 2023 में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली हुई थी.

