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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटमहीने के आखिरी दिन शेयर बाजार में बहार, 78000 के पार सेंसेक्स; निफ्टी में भी तेजी

महीने के आखिरी दिन शेयर बाजार में बहार, 78000 के पार सेंसेक्स; निफ्टी में भी तेजी

Stock Market Updates: आज भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुला. इस दौरान सेंसेक्स-निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिल रही है. बाजार में आज हलचल की उम्मीद है क्योंकि कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 31 Jul 2026 09:46 AM (IST)
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Share Market Today on July 31: शेयर बाजार के लिए आज महीने का आखिरी दिन अच्छा रहा. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स ने  77998 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की और चंद मिनटों में यह 78069 के लेवल पर पहुंच गया. इसी तरह से एनएसई का निफ्टी 50 भी 44 अंक चढ़कर 24361 पर खुला. 

एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में चौतरफा तेजी और ऐतिहासिक रिकवरी देखी जा रही है. कल रात अमेरिकी शेयर बाजार में टेक शेयरों में आई तेजी और Microsoft, Amazon जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के शानदार नतीजे के दम पर आज पूरे एशियाई बाजार में खरीदारों ने जबरदस्त वापसी की है. इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी दक्षिण कोरिया के कोस्पी (Kospi) में आई है, जो 14% से ज्यादा चढ़ चका है. ऐसा चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों SK Hynix और Samsung Electronics के शेयरों में उछाल के कारण हुआ. इन दोनों कंपनियों के शेयरों में 20-25% तक की रिकॉर्ड तेजी के कारण बाजार में कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी. इसके अलावा,  जापान के बेंचमार्क निक्केई 225 में 0.64% का उछाल आया है. टॉपिक्स ने भी 1.94% की बढ़त हासिल की है. 

अमेरिकी शेयर बाजार

कल रात अमेरिकी शेयर बाजर में बढ़त दर्ज की गई क्योंकि एआई (AI) बेस्ड टेक शेयरों की जमकर खरीदारी की गई. माइक्रोसॉफ्ट के मजबूत क्लाउड रेवेन्यू (Azure में 43% की बढ़त) और अमेजन के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च पर सकारात्मक बयानों से भी निवेशकों को भरोसा दिलाने में मदद मिली. इसके अलावा, दिग्गज चिप कंपनियों जैसे कि AMD में 6% और Nvidia में 4.8% की भारी तेजी आई. इस दौरान नैस्डैक कंपोजिट 2.8% बढ़कर 25,122.18 पर बंद हुआ, जिससे लगातार छह दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 613.92 अंक या 1.2% उछलकर 52,208.06 पर बंद हुआ. इसी तरह से S&P 500 ने 1.7% की बढ़त हासिल करते हुए 7,437.63 पर बंद हुआ.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 09:32 AM (IST)
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