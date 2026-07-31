#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या बढ़ेगी ESIC की मंथली सैलरी लिमिट? सरकार ने संसद में दे दी पूरी जानकारी

क्या बढ़ेगी ESIC की मंथली सैलरी लिमिट? सरकार ने संसद में दे दी पूरी जानकारी

ESIC Wage Ceiling Update: श्रम और रोजगार मंत्रालय से सदन में ESIC की मौजूदा 21,000 रुपये की लिमिट बढ़ाने की योजना को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 31 Jul 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ट्रेड यूनियनें 25-30 हजार रुपये तक सीमा बढ़ाने की मांग करतीं.

ESIC Limit Hike News: एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) स्कीम के तहत इलाज की सुविधा पाने वाले और आर्थिक सुरक्षा पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. दरअसल, सरकार ने इस स्कीम को लेकर सदन में एक बड़ी जानकारी दी है. सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे कयासों और ट्रेड यूनियनों की मांगों पर जवाब देते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद ने यह स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना के लिए 21000 रुपये की मौजूदा वेतन सीमा को बढ़ाने की सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है.

सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने सदन में पूछा था कि क्या सरकार की योजना ESIC स्कीम के दायरे को और सेक्टरों तक बढ़ाने की है और क्या सरकार मौसमी कर्मचारियों (जैसे काजू उद्योग के कर्मचारी) के लिए सुपर स्पेशियलिटी इलाज से जुड़ी अटेंडेंस और दूसरी पाबंदियों में ढील देने को लेकर कुछ सोच रही है? 

पिछला संसोधन कब हुआ था?

ESIC के तहत वेतन सीमा में अंतिम संसोधन साल 2017 में किया गया था, तब इसे 15000 रुपये से बढ़ाकर 21000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह सीमा 25000 रुपये प्रति माह है. सरकार की तरफ से बताया गया कि जब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं होती है, तब तक वेतन सीमा इतनी ही बनी रहेगी. साथ ही हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी तरफ जो योगदान देते हैं उसकी भी सीमा उतनी ही बनी रहेगी. इसमें नियोक्ता का हिस्सा 3.25% है और कर्मचारी का योगदान वेतन का 0.75% (सैलरी से कटता है) है. 

ट्रेड यूनियनों की क्या है मांग?

बढ़ती महंगाई और प्राइवेट में इलाज पर बढ़ते खर्च को देखते हुए विभिन्न श्रमिक संगठन और उद्योग निकाय लगातार इस सीमा को 25000 रुपये से बढ़ाकर 30000 रुपये करने की कर रहे हैं. उनका तर्क है कि सैलरी बढ़ने के साथ कई कर्मचारी इस सीमा से बाहर हो जाते हैं और उनके पास से सस्ते में इलाज कराने की सुविधा छिन जाती है. 

ESIC के तहत मिलने वाली सुविधाएं

बता दें कि ईएसआई का लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाता है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपये या इससे कम है. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए यह लिमिट 25000 रुपये महीना है. हालांकि, उनके कवरेज के लिए कोई मैक्सिमम वेज लिमिट नहीं है.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना के तहत कर्मचारी और उनके आश्रितों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं जैसे कि उनके लिए ESIC अस्पतालों में इलाज, दवाएं, ओपीडी मुफ्त होती है. टेस्ट और सर्जरी पर कोई पैसा नहीं लगता है. दवाओं के लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है. अगर बीमारी गंभीर है, तो उस स्थिति में ESIC से मान्यता प्राप्त बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी कैशलेस इजाल की सुविधा मिल जाती है. 

ये भी पढ़ें:

TDS कट चुका है पर नहीं भरा ITR, जान लें नियम नहीं तो कर बैठेंगे अपना नुकसान

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
ESIC ESIC Limit ESIC Wage Limit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या बढ़ेगी ESIC की मंथली सैलरी लिमिट? सरकार ने संसद में दे दी पूरी जानकारी
क्या बढ़ेगी ESIC की मंथली सैलरी लिमिट? सरकार ने संसद में दे दी पूरी जानकारी
बिजनेस
महीने के आखिरी दिन शेयर बाजार में बहार, 78000 के पार सेंसेक्स; निफ्टी में भी तेजी
महीने के आखिरी दिन शेयर बाजार में बहार, 78000 के पार सेंसेक्स; निफ्टी में भी तेजी
बिजनेस
एक झटके में 1290 रुपये महंगा हुआ सोना, चांदी की भी बढ़ी कीमत; जानें गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट रेट
एक झटके में 1290 रुपये महंगा हुआ सोना, चांदी की भी बढ़ी कीमत; जानें गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट रेट
बिजनेस
14 और 19 किलो वाले सिलेंडर की आज कितनी है कीमत? बुकिंग से पहले जानें लेटेस्ट LPG रेट
14 और 19 किलो वाले सिलेंडर की आज कितनी है कीमत? बुकिंग से पहले जानें लेटेस्ट LPG रेट
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
महाराष्ट्र
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
विश्व
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
स्पोर्ट्स
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
इंडिया
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: STF जवान गिरफ्तार, हथियार डालने के बाद भी गोली चलाने का आरोप
भरत तिवारी एनकाउंटर: STF जवान गिरफ्तार, हथियार डालने के बाद भी गोली चलाने का आरोप
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget