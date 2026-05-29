शेयर बाजार में छाई हरियाली, 76000 के पार सेंसेक्स; निफ्टी भी आगे

Share Market Today on May 29: आज 29 मई, शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई. अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम होने की खबरों से वैश्विक बाजार में तेजी आई है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने के मिला.

एशियाई बाजार

शुक्रवार को एशिया-पैसिफिक बाजार बढ़त के साथ खुले. निवेशक एक तरफ ईरान से जुड़ी नई सैन्य गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ उनका ध्यान अमेरिका-ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पर भी था. जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.88% चढ़ा, जबकि टॉपिक्स में 0.53% की बढ़त दर्ज की गई. इसी तरह से दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2.68% उछला, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 0.25% की तेजी देखी गई. हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स पिछले बंद स्तर 25006.16 से थोड़ा नीचे 24,995 पर कारोबार करता नजर आया.

अमेरिकी बाजार

गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए. इसके पीछे टेक शेयरों में आई तेजी के साथ-साथ अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को बढ़ाने के लिए हुए कथित समझौते का भी हाथ है. S&P 500 इंडेक्स 0.58% बढ़कर 7563.63 पर पहुंच गया, जबकि Nasdaq Composite 0.91% बढ़कर 26,917.47 पर पहुंच गया. Dow Jones Industrial Average 0.05% बढ़कर 50,668.97 पर रहा.

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