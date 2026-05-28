Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिद्धारमैया देश के सबसे अमीर और कर्जदार सीएम में शामिल।

Karnataka Former CM Siddaramaiah Net Worth: कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अब डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे. इस बीच उनके इस्तीफे की खबरों के साथ ही उनकी संपत्ति और कर्ज को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. ADR और MyNeta की रिपोर्ट के मुताबिक, 77 साल के सिद्धारमैया देश के तीसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही वे सबसे ज्यादा कर्जदार मुख्यमंत्रियों में भी शमिल हैं.

करोड़ों की संपत्ति के मालिक सिद्धारमैया

बता दें कि चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया और उनके परिवार की टोटल संपत्ति करीब 51.93 करोड़ ( लगभग 52 करोड़ रुपये) बताई गई है.

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बैंक से लेकर निवेश तक बड़ा पोर्टफोलियो

उनकी चल संपत्ति में कई तरह के इन्वेस्ट शामिल हैं जैसे...

अलग-अलग बैंकों में लगभग 7 करोड़ जमा.

वहीं शेयर,बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में करीब 2.42 करोड़.

इसके साथ ही जीवन बीमा योजनाओं में लगभग 33 लाख का इन्वेस्ट.

और सोना-चांदी मिलाकर करीब 97 लाख रुपये की संपत्ति.

अचल संपत्ति में भी मजबूत है स्थिति

सिद्धारमैया और उनकी पत्नी के नाम पर बड़ी मात्रा में जमीन और मकान हैं. मैसूरु और बेगलुरु के आसपास कृषि भूमि, व्यावसायिक प्लॉट और आवासीय प्रॉपर्टी मिलाकर इनकी कीमत 30 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है.

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कर्ज का बोझ भी काफी भारी

हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ संपत्ति का आंकड़ा बड़ा है तो वहीं दूसरी ओर कर्ज भी कम नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके परिवार पर करीब 23.86 करोड़ का लोन है. अगर बात करें देशभर की तो कर्ज के मामले में वे दूसरे नंबर पर हैं.