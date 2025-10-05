50 रुपए से नीचे का यह शेयर बना मल्टीबैगर, 6 महीने में कर दिया पैसा डबल

Multibagger Stock 2025 : आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी Spice Lounge Food Works Ltd कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. कंपनी के शेयरों ने महज 6 महीने में निवेशकों का पैसा दोगुना से अधिक किया है. कंपनी के शेयरों की कीमत 50 रुपए से नीचे बनी हुई है. हालांकि, इस साल कंपनी में स्टॉक स्प्लिट भी किया गया था.

3 सितंबर 2025 को कंपनी के शेयर अपने वीक हाई 50.94 रुपये पर पहुंच गया था, वहीं 7 अक्टूबर 2024 को कंपनी शेयर 52 वीक लो लेवल 4.83 रुपए पर ट्रेड कर रही थी. कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो यह 2729 करोड़ रुपए है. जानकारी के अनुसार, 3 साल में मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों को 1021 प्रतिशत और 5 साल में 3246 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.

शेयरों की कीमत में जबरदस्त उछाल

आंकड़ो की बात करें तो पिछले 6 महीने में शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया है. 6 महीने पहले मल्टीबैगर स्टॉक की शेयर 10.98 रुपए पर ट्रेड कर रही थी. कंपनी के शेयर बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को 39.94 रुपए के लेवल पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. यानी महज 6 महीने में ही Spice Lounge Food Works Ltd के शेयरों के भाव में 263 प्रतिशत की उछाल देखी गई है.

कंपनी के शेयरों ने 1 साल में 710 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. शेयरहोल्डिंग जून तिमाही के डाटा के अनुसार कंपनी का 100 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इंवेस्टरों के पास है. मार्च 2025 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था. जिसे 10 हिस्सों में बांटा गया था. इस बंटवारे से कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए से घटकर 1 रुपए हो गई थी.

यह भी पढ़ें : छंटनी के दौर में आई खुशखबरी! अगले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में 9 करोड़ नौकरियां मिलेगी

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)