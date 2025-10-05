हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस50 रुपए से नीचे का यह शेयर बना मल्टीबैगर, 6 महीने में कर दिया पैसा डबल

50 रुपए से नीचे का यह शेयर बना मल्टीबैगर, 6 महीने में कर दिया पैसा डबल

आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर की इस कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. कंपनी के शेयरों ने महज 6 महीने में निवेशकों का पैसा दोगुना से अधिक कर दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

Multibagger Stock 2025 :  आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी Spice Lounge Food Works Ltd कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. कंपनी के शेयरों ने महज 6 महीने में निवेशकों का पैसा दोगुना से अधिक किया है. कंपनी के शेयरों की कीमत 50 रुपए से नीचे बनी हुई है. हालांकि, इस साल कंपनी में स्टॉक स्प्लिट भी किया गया था.

3 सितंबर 2025 को कंपनी के शेयर अपने वीक हाई 50.94 रुपये पर पहुंच गया था, वहीं 7 अक्टूबर 2024 को कंपनी शेयर 52 वीक लो लेवल 4.83 रुपए पर ट्रेड कर रही थी. कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो यह 2729 करोड़ रुपए है. जानकारी के अनुसार, 3 साल में मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों को 1021 प्रतिशत और 5 साल में 3246 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.  

शेयरों की कीमत में जबरदस्त उछाल

आंकड़ो की बात करें तो पिछले 6 महीने में शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया है. 6 महीने पहले मल्टीबैगर स्टॉक की शेयर 10.98 रुपए पर ट्रेड कर रही थी. कंपनी के शेयर बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को  39.94 रुपए के लेवल पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. यानी महज 6 महीने में ही Spice Lounge Food Works Ltd के शेयरों के भाव में  263 प्रतिशत की उछाल देखी गई है. 

कंपनी के शेयरों ने 1 साल में  710 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.  शेयरहोल्डिंग जून तिमाही के डाटा के अनुसार कंपनी का 100 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इंवेस्टरों के पास है.  मार्च 2025 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था. जिसे 10 हिस्सों में बांटा गया था. इस बंटवारे से कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए से घटकर 1 रुपए हो गई थी. 

यह भी पढ़ें : छंटनी के दौर में आई खुशखबरी! अगले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में 9 करोड़ नौकरियां मिलेगी

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 05 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Tags :
Multibagger Stock 2025 Money Double Stock
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा
बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा
बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
शिक्षा
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget