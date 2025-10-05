हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छंटनी के दौर में आई खुशखबरी! अगले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में 9 करोड़ नौकरियां मिलेगी

छंटनी के दौर में आई खुशखबरी! अगले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में 9 करोड़ नौकरियां मिलेगी

आज पूरी दुनिया में लोगों की छंटनी हो रही है. लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे है. वहीं इसी बीच एक राहत की खबर आई है. इंटरनेशनल ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में 9.1 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

WTTC Report 2025 : एआई और नई टेक्नोलॉजी के आने से एक ओर जहां पूरी दुनिया में छंटनी हो रही है. लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे है. वहीं इस बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है. इंटरनेशनल ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में आने वाले 10 सालों में 9.1 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है. वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (WTTC) की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में आने वाले समय में बहार आ सकती है और नई नौकरियों के अवसर बन सकते हैं. 

क्या कहती है रिपोर्ट?

फ्यूचर ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म वर्कफोर्स नाम से जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि अगर लगातार बढ़ रही आबादी और व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो, ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में 4.3 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की कमी हो जाएगी. इस कमी को भरने के लिए नए वर्कफोर्स की जरूरत होगी. जिसके कारण नई नौकरियों के अवसर बनेंगे. यह रिपोर्ट दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को फोकस में रख कर बनाया गया है. 

रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 2035 तक इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जरूरत और आपूर्ति के बीच 4.3 करोड़ लोगों का अंतर हो सकता है. यानि कि जितने लोगों की जरूरत होगी, उतने कुशल लोग इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होंगे. जिसका सीधा असर बड़ी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी कमी चीन, भारत और यूरोपीय संघ में देखने को मिलेगी. एक ओर यूरोप के कई देशों की जीडीपी का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है. आज भी यूरोप वैश्विक पर्यटन के मामले में टॉप पर है. 

क्या है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (WTTC)?

WTTC, दुनिया भर में निजी ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़ी नीतियों और उनके आर्थिक व सामाजिक असर पर काम करने वाली एक संस्था है. वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल दुनिया के अलग अलग सरकारों के साथ यात्रा और पर्यटन के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करती है.

नई नौकरियों के लिए बनेगा अवसर
 
टूरिज्म वर्कफोर्स में कमी आने से यह नए अवसर भी लेकर आएगी. दुनिया भर में कुशल वर्कफोर्स की जरूरत होगी. यानि कि अगर युवा पीढ़ी इस क्षेत्र के अनुसार आवश्यक स्किल्स हासिक करें तो भविष्य में उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते है.

यह भी पढ़ें : छोटा निवेश, बड़ा फायदा; लाखों का कैपिटल बनाने कि लिए चाहिए बस 1000 रुपए

 

 

Published at : 05 Oct 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
WTTC Report 2025 Travel And Tourism Jobs
और पढ़ें
