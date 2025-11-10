हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसMultibagger Stocks: इन 4 शेयरों ने बरसाए पैसे, 200 रुपये से भी कम कीमत वाले स्टॉक ने दिए 3400% से ज्यादा रिटर्न

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 07:50 PM (IST)
Multibagger Stocks: शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर निवेशक का सपना होता है कि उसका पैसा जल्दी और अधिक मुनाफा दे. अगर किस्मत साथ दे और सही स्टॉक चुना जाए तो करोड़पति बनना भी संभव है, हालांकि इसमें जोखिम का फैक्टर हमेशा बना रहता है. इस साल कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स सामने आए हैं जिन्होंने निवेशकों को हैरान कर देने वाला रिटर्न दिया है. इनमें से कुछ शेयरों ने 3400 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की है, जबकि इनकी कीमत 200 रुपये से भी कम रही है.

किस्मत बदल देगा ये शेयर?

इन शेयरों में सबसे पहले नाम आता है स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड का, जिसकी कीमत 2025 की शुरुआत में महज 2.92 रुपये थी, लेकिन अब यह बढ़कर 103.95 रुपये तक पहुंच गई है. यानी इसने करीब 3459 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. इसके अलावा रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी अरुनीस एबोल लिमिटेड के स्टॉक ने भी इस साल लगभग 1200 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल दिखाया है.

साल की शुरुआत में इसका भाव 7.81 रुपये था, जो अब 101 रुपये तक पहुंच गया है. इसी तरह तंबाकू और सिगरेट निर्माण व ट्रेडिंग से जुड़ी एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों ने भी 1490 प्रतिशत तक का शानदार रिटर्न दिया है. साल की शुरुआत में इसका भाव 10.37 रुपये था, जो अब 164.95 रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, श्री चक्का सीमेंट के शेयर ने भी करीब 2100 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.

इस साल ताबड़तोड़ रिटर्न

साल की शुरुआत में यह 3.46 रुपये था, जो अब बढ़कर 79.06 रुपये पर पहुंच गया है. हालांकि इसमें हाल ही में 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके सालाना प्रदर्शन ने इसे टॉप गेनर्स में शामिल कर दिया है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पेनी स्टॉक्स में जितनी तेजी से उछाल आता है, उतनी ही तेजी से इनमें गिरावट भी हो सकती है. इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट, व्यवसाय और जोखिम क्षमता का अच्छी तरह मूल्यांकन करना जरूरी है. समझदारी और सावधानी से किया गया निवेश ही लंबे समय में वास्तविक मुनाफा देता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 10 Nov 2025 07:48 PM (IST)
