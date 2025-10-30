इस शेयर ने मचाया भारी धमाल, 10 हजार के सिर्फ 10 महीने में ही बना दिए 5 लाख, अब भी चढ़ रहा ऊपर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Multibagger Stocks: शेयर बाजार को हमेशा से जोखिम भरा खेल कहा जाता है. लेकिन पुरानी कहावत है — “नो रिस्क, नो गेन.” अगर किसी ने सही वक्त पर सही स्टॉक में पैसा लगाया हो, तो यह बाजार रातों-रात आम निवेशक को करोड़पति बना सकता है. इस साल ऐसे कई शेयर हैं जिन्होंने निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है और अब ये मल्टीबैगर स्टॉक्स बन चुके हैं.

इन शेयरों ने किया कमाल

2025 में जिन शेयरों ने सबसे शानदार रिटर्न दिया है, उनमें शामिल हैं- GHV Infra Projects Ltd, RRP Semiconductor, Elitecon International Ltd और Midwest Gold Ltd. इन शेयरों ने इस साल 5100% तक का रिटर्न देकर बाजार में तहलका मचा दिया है.

GHV Infra Projects Ltd

पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर में 10,000% तक की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई है. सिर्फ इस साल ही GHV Infra का शेयर 18.19 रुपये से उछलकर 320 रुपये तक पहुंच गया है. पिछले 6 महीनों में ही इसने 275% का रिटर्न दिया है — यानी ₹1 लाख का निवेश 3.75 लाख रुपये से ज्यादा हो गया.

Elitecon International Ltd

इस साल की शुरुआत में Elitecon International का शेयर मात्र 10.37 रुपये का था. अब यह चढ़कर 156 रुपये पर पहुंच चुका है — यानी 1400% का रिटर्न. हालांकि पिछले एक महीने में इसमें 26% की गिरावट आई है, लेकिन 6 महीनों में 347% का रिटर्न अब भी इसे मल्टीबैगर बनाता है.

RRP Semiconductor Ltd — सबसे बड़ा धमाका

सेमीकंडक्टर सेक्टर की यह कंपनी इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज़ पैकेज साबित हुई है. सिर्फ 10 महीनों में इसके शेयर ने 5541% रिटर्न दिया है. 1 जनवरी को RRP Semiconductor का शेयर ₹185.50 पर था, जो अब बढ़कर 10,464 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. मतलब — अगर किसी ने 10 महीने पहले 10,000 रुपये निवेश किए होते, तो आज उनकी वैल्यू लगभग 5 लाख रुपये होती! पिछले 6 महीनों में यह शेयर 1100% और सिर्फ एक महीने में 48% बढ़ा है. 28 अक्टूबर को यह 10,259.25 रुपये पर बंद हुआ.

इन उदाहरणों से यह तो साफ है कि शेयर बाजार में किस्मत और समझदारी का मेल बड़ा फर्क ला सकता है. हालांकि, बाजार के जानकारों की सलाह है कि ऐसे मल्टीबैगर शेयरों में निवेश करने से पहले जोखिम और वैल्यूएशन का विश्लेषण जरूर करें — क्योंकि तेजी जितनी तेज होती है, गिरावट भी उतनी ही तेज आ सकती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)