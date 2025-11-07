हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसडिफेंस सेक्टर के इस मल्टीबैगर स्टॉक पर जमकर लग रहा दांव, 5 साल में 2300 परसेंट चढ़ा स्टॉक

डिफेंस सेक्टर के इस मल्टीबैगर स्टॉक पर जमकर लग रहा दांव, 5 साल में 2300 परसेंट चढ़ा स्टॉक

Multibagger Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर लगातार चढ़ते जा रहे हैं. BSE पर स्टॉक 2.58 परसेंट चढ़कर 273.35 रुपये प्रति शेयर के लेवल पर पहुंच गया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 07 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Multibagger Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर ने शुक्रवार को 2 परसेंट से ज्यादा की बढ़त हासिल की. इसी के साथ BSE पर स्टॉक 2.58 परसेंट चढ़कर 273.35 रुपये प्रति शेयर के लेवल पर पहुंच गया.

शेयरों में क्यों आई तेजी? 

दरअसल, कंपनी ने DRDO के साथ-साथ डिफेंस सेक्टर की कई सरकारी और निजी कंपनियों से ऑर्डर मिलने का ऐलान किया है. इससे शेयरों ने बढ़त हासिल की है. अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने बताया कि उसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) से 11.02 करोड़, सरकारी कंपनियों से 22.57 करोड़ और निजी कंपनियों से 50.8 लाख के ऑर्डर मिले हैं. 7 नवंबर को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने कहा था कि कंपनी को टोटल 34.096 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं. 

सितंबर तिमाही में किया अच्छा प्रदर्शन


हफ्ते की शुरुआत में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया. इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छा-खासा ग्रोथ देखा गया. सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 15.7 करोड़ रुपये के मुकाबले 98.15 परसेंट उछलकर 31.11 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

Q2FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 160.70 करोड़ रुपये से 40.2 परसेंट चढ़कर 225.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इसका क्रेडिट मिले ऑर्डर को तेजी से निपटाने और प्रोडक्शन में हाई-वैल्यू सिस्टम को अपनाए जाने को दिया जा रहा है. ऑपरेटिंग लेवल पर EBITDA साल-दर-साल 82.7 परसेंट चढ़कर 59.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. मार्जिन में भी पिछले साल के 20.29 परसेंट के मुकाबले सुधार आया है, जो अब 26.45 परसेंट है.

पांच साल में 2300 परसेंट चढ़ा स्टॉक 

अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर की कीमतें एक महीने में 19 परसेंट गिरी हैं, लेकिन बीते महीनों में इसमें 50 परसेंट की तेजी भी दिखी है. जबकि छह महीनों में इसके शेयर 127 परसेंट तक चढ़े हैं. वहीं, बीते एक साल में स्टॉक ने 166 परसेंट की तेजी हासिल की है. अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर ने बीते पांच सालों में 2300 परसेंट का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. 

डिस्क्मर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

इजरायल की कंपनी के साथ क्या हुई डील कि शेयर बने रॉकेट, गिरते बाजार में 15 परसेंट तक चढ़ा स्टॉक 

Published at : 07 Nov 2025 02:37 PM (IST)
