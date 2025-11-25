टाटा का स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च, जानें कितने से कर सकते हैं शुरुआत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Tata Asset Management: टाटा एसेट मैनेजमेंट की ओर से टाइटेनियम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) की शुरुआत की गई है. जिसे टाटा म्यूचुअल फंड के तहत बाजार में लाया गया है. एसआईएफ एक हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट निवेश प्लान हैं. जिसके तहत इक्विटी, डेब्ट और डेरिवेटिव एक्सपोजर्स में निवेश किया जाता है.

एसआईएफ में निवेशकों को बेहतर रिस्क एडजेस्टड रिटर्न देने की कोशिश की जाती हैं. निवेशक अभी इस पर दांव लगा सकते हैं. यह निवेश के लिए 8 दिसंबर तक खुला रहेगा. इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फंड उच्च जोखिम उठाने वाले निवेशकों के लिए है. निवेशकों को कम से कम 10 लाख रुपए निवेश करना होगा.

निवेशकों को बाजार मुताबिक मिलता हैं लाभ

टाइटेनियम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन्स को मैनेज करता है. फंड बढ़ते और गिरते दोनों तरह के शेयरों का इस्तेमाल लाभ कमाने के लिए करता है. साथ ही वोलेटाइल मार्केट की जोखिम को कम करता है. फंड इक्विटी डेरिवेटिव्स का यूज करके अपनी राय बनाता है.

आनंद वर्दराजन ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि, फंड करीब 65 फीसदी समय ऊपर जाता है और 35 प्रतिशत समय नीचे रहता है. निवेशक बाजार में उछाल का इंतजार करते हैं, पर एसआईएफ निवेशकों को गिरते बाजार से भी लाभ कमाने का अवसर देती हैं.

फंड मॉडल और इसका प्लान

टाइटेनियम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है. इस निवेश में कम से कम 25 फीसदी इक्विटी और डेब्ट अलोकेशन और ज्यादा से ज्यादा 25 फीसदी अनहेज्ड शॉर्ट एक्सपोजर को रखा जाता है.

ऐसा करने के कारण यह फंड लॉन्ग पोजिशन्स के माध्यम से मार्केट के उभरते रुझानों में हिस्सा लेता हैं, वहीं आर्बिट्रेज योजना रिस्क को कम करता है. साथ ही यह फंड REITs और InvITs में भी निवेश करता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: ढाबे से लेकर रिजॉर्ट तक, रियल एस्टेट से हॉस्पैटिलिटी तक… जानें कितना बड़ा धर्मेन्द्र का कारोबार