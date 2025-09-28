Tata Investment Corporation Ltd Stock Split: टाटा ग्रुप की बड़ी NBFC कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Ltd) के शेयरों में 22 सितंबर से 26 सितंबर तक तेजी देखी गई. एक्सचेंज पर इसके शेयरों में 19 परसेंट से ज्यादा का उछाल आया.

कंपनी के शेयरों में आई इस मजबूती का श्रेय 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को दिया जा सकता है. इसके लिए टाटा इन्वेस्टमेंट ने रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है. कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा जाएगा. इसके बाद टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी.

हफ्ते भर में शेयरों में 19.4 परसेंट का उछाल

पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 26 सितंबर को टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर बीएसई पर 8662.30 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए. यह एक दिन में 3.52 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. कंपनी का मार्केट कैप 43,827.16 करोड़ रुपये है. कुल मिलाकर, 22 से 26 सितंबर तक बीएसई पर इसके शेयरों की कीमत में 19.4 परसेंट का भारी उछाल आया. इस साल अब तक शेयर ने लगभग 26.4 परसेंट की बढ़त हासिल की है और यह टाटा ग्रुप के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शेयरों में से एक बन गया है.

क्यों करती हैं कंपनियां स्टॉक स्पिल्ट?

आमतौर पर कंपनियां स्टॉक स्पिल्ट का सहारा तब लेती हैं, जब उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है और शेयरों की कीमत भी बढ़ जाती है. इसके चलते कई बार नए या छोटे निवेशकों के लिए उसे खरीदना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कंपनियां स्टॉक स्पिल्ट के जरिए शेयरों को कई हिस्सों में बांट देती हैं. इससे शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और प्रति शेयर की कीमत भी कम हो जाती है. हालांकि, इससे कंपनी के मार्केट वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है. स्टॉक स्पिल्ट से शेयरों की कीमत कम होने से निवेशकों के लिए इसे खरीदना आसान हो जाता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से लिक्विडिटी भी बढ़ती है.

कब है रिकॉर्ड डेट?

टाटा इंवेस्टमेंट लिमिटेड अपने इतिहास में पहली बार स्टॉक स्पिल्ट करने जा रही है. इसके लिए मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है. यानी कि इसी दिन कंपनी के शेयर 10 हिस्सों में बांट दिए जाएंगे. टाटा इंवेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों ने बीते दो सालों में 188 परसेंट का रिटर्न दिया है. जबकि एक साल साल में इसमें 25 परसेंट की तेजी आई है.

