हिंदी न्यूज़बिजनेसTata Curvv बनाम Hyundai i20: फीचर्स और आधुनिक सुविधाओं का सूचनात्मक विश्लेषण

Tata Curvv बनाम Hyundai i20: फीचर्स और आधुनिक सुविधाओं का सूचनात्मक विश्लेषण

इस बदलते परिदृश्य में Tata Curvv और Hyundai i20 दो ऐसे मॉडल हैं, जो अपने-अपने सेगमेंट में आधुनिक फीचर्स, आकर्षक डिज़ाइन और प्रीमियम उपयोगिता के साथ ग्राहकों का ध्यान खींचते हैं.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 16 Dec 2025 09:23 PM (IST)
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में नए जमाने की तकनीक और डिज़ाइन लगातार तेजी से विकसित हो रहे हैं. इस बदलते परिदृश्य में Tata Curvv और Hyundai i20 दो ऐसे मॉडल हैं, जो अपने-अपने सेगमेंट में आधुनिक फीचर्स, आकर्षक डिज़ाइन और प्रीमियम उपयोगिता के साथ ग्राहकों का ध्यान खींचते हैं. Curvv एक कूपे-स्टाइल SUV है, जबकि i20 अपनी प्रीमियम हैचबैक पोज़िशनिंग के लिए मशहूर है. यह लेख दोनों कारों की प्रमुख खूबियों का विश्लेषण करता है ताकि खरीदार अपनी ज़रूरतों के अनुसार बेहतर निर्णय ले सकें.

एक्सटीरियर डिज़ाइन: आकर्षण का पहला तत्व

Tata Curvv दमदार और भविष्यवादी कूपे लुक

Tata Curvv का डिज़ाइन इसके सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है.  महत्वपूर्ण स्टाइल फीचर्स:

  • Sequential LED DRLs (Welcome &amp; Goodbye Animation) कार के पास आते ही एक शानदार विजुअल ग्रीटिंग देती हैं
  • Connected LED Tail Lamps पूरे रियर में फैली हुई लाइटिंग इसे आधुनिक स्पोर्टी अपील देती है
  • Flush Door Handles with Welcome Light प्रीमियम टच और एयरोडायनामिक डिज़ाइन
  • R18 Diamond Cut Alloy Wheels बड़े व्हील, बेहतर रोड-प्रेज़ेंस और परफॉर्मेंस

Curvv का कूपे-स्टाइल प्रोफ़ाइल इसे पारंपरिक SUVs से अलग पहचान देता है.

Hyundai i20 स्पोर्टी और प्रीमियम हैचबैक स्टाइल

Hyundai i20 का डिज़ाइन युवा और स्पोर्टी अपील के साथ आता है. मुख्य डिज़ाइन हाइलाइट्स:

  • LED headlamps with signature DRLs
  • Z-shaped LED tail lamps सड़कों पर अलग ही चमक
  • R16 Diamond-cut alloy wheels
  • Parametric jewel-pattern grille – i20 का नया डिजाइन आइडेंटिटी

इंटीरियर और कम्फर्ट: प्रीमियम अनुभव कौन देता है?

Tata Curvv स्पेस, लग्ज़री और टेक्नोलॉजी का मेल

Curvv का केबिन एक उच्च-स्तरीय अनुभव प्रदान करता है:

  • Voice-assisted Panoramic Sunroof वॉयस कमांड से खुलती है
  • Four-spoke illuminated steering wheel स्टाइल और टेक दोनों का मेल
  • 31.24 cm Harman touchscreen infotainment, wireless Android Auto/Apple CarPlay
  • JBL 9-speaker system with subwoofer + sound modes
  • Twin Zone Climate Concierge AC अलग-अलग तापमान सेटिंग्स Ventilated front seats और rear sunshade

पीछे की सीटों का recline फ़ीचर और 500L बूट स्पेस Curvv की उपयोगिता को और बढ़ाते हैं.

Hyundai i20 कॉम्पैक्ट लेकिन हाई-टेक केबिन

i20 का केबिन भले ही कॉम्पैक्ट है, पर फीचर्स से भरा हुआ है:

  • 26.03 cm touchscreen infotainment + navigation
  • Blue ambient lighting और dual-tone premium interiors
  • Voice-enabled smart electric sunroof
  • Wireless charging, Bluelink connected features
  • Bose 7-speaker system

i20 का केबिन एक modern hatchback जैसा ही tech-forward और सुविधाजनक है.

इंजन और परफॉर्मेंस तुलना

Tata Curvv

Curvv में अधिक पावर और वैराइटी मिलती है:

  • 1.2L Revotron पेट्रोल (88.2 kW / 170 Nm)
  • 1.5L Kryojet Diesel (86.7 kW / 260 Nm)
  • Hyperion GDi Turbo Petrol (91.9 kW / 225 Nm) अधिक स्पोर्टी ड्राइव

इसके अलावा 7-speed DCA (wet clutch) ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और Multi Drive Modes (Eco/City/Sport) उपलब्ध हैं.

Hyundai i20

i20 में एक ही इंजन विकल्प उपलब्ध है:

  • 1.2L Kappa Petrol
  • 83 PS (MT)
  • 88 PS (IVT)

ड्राइव modes (Normal/Sport) और refined IVT gearbox city ड्राइविंग के लिए काफी smooth है.

सुरक्षा और ADAS टेक्नोलॉजी

Tata Curvv

Curvv सुरक्षा में काफी आगे है:

  • ADAS Level 2 (20+ features) जैसे:
  • Adaptive Cruise Control
  • Lane Keep Assist
  • Rear Cross Traffic Alert
  • Blind Spot Detection
  • Autonomous Emergency Braking
  • 360° 3D Surround Camera
  • 6 airbags
  • 5-star BNCAP rating

Hyundai i20

i20 भी सुरक्षा में मजबूत है:

  • 6 airbags (standard)
  • ESC, VSM, HAC
  • Strong body structure (AHSS + HSS)
  • Rear camera + TPMS

लेकिन ADAS फीचर्स i20 में उपलब्ध नहीं हैं.

5. टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी

Curvv

  • 12.3-inch touchscreen
  • iRA connected car suite
  • JBL 9-speaker sound system
  • Alexa, Siri, Google Assistant support
  • 10.25-inch digital cluster with navigation display

i20

  • 10.25-inch infotainment
  • Bluelink connectivity (60+ features)
  • Wireless charging
  • Bose audio
  • Voice-enabled sunroof

दोनों कारें tech-rich हैं, लेकिन Curvv की स्क्रीन और ADAS tech इसे एक सेगमेंट ऊपर ले जाती है.

कौन-सी कार किसके लिए सही?

Tata Curvv चुनें यदि

आप एक स्टाइलिश coupe-SUV चाहते हैं अधिक powerful engine options चाहते हैं ADAS Level 2 जैसी advanced safety tech ज़रूरी है  प्रीमियम cabin experience + बड़ा boot space चाहिए

Hyundai i20 चुनें यदि

आप एक compact, feature-rich premium hatchback चाहते हैं शहर में आरामदायक और smooth drive आपकी प्राथमिकता है affordable प्राइस पॉइंट पर premium features चाहते हैं

दोनों कारें आधुनिक फीचर्स से लैस हैं, लेकिन Curvv एक स्टाइलिश और powerful SUV विकल्प है, जबकि i20 एक practical, compact और tech-friendly hatchback के रूप में उत्कृष्ट है. आपकी जरूरत और बजट तय करेगा कि आपके लिए कौन-सी कार बेहतर है.

Published at : 16 Dec 2025 09:23 PM (IST)
