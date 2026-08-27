महंगे होंगे बिस्किट्स, Britannia की कीमत पर Goldman का बड़ा अनुमान

चाय के साथ बिस्किट खाने वालों के लिए बुरी खबर है. चीनी के दाम ज्यादा होने से बिस्किट और दूसरी मीठी चीजें महंगी हो सकती हैं. Goldman का कहना है कि चीनी की ज्यादा होती कीमतों का सबसे ज्यादा असर Britannia industries पर पड़ सकता है.

चीनी बिस्किट, चॉकलेट, मिठाई और ठंडा बनाने में इस्तेमाल होती है. अगर चीनी के दाम लंबे समय तक ज्यादा रहते हैं, तो कंपनियों का खर्च ज्यादा होगा. इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है.

Britannia पर ज्यादा असर क्यों

Goldman Sachs के मुताबिक, Britannia के खर्च में चीनी और पाम ऑयल की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है. कंपनी के कई सामान छोटे और कम कीमत वाले पैक में बिकते हैं. इसलिए कंपनी के लिए ज्यादा हुआ खर्च सीधे कस्टमर्स पर डालना आसान नहीं होगा.

Goldman Sachs ने Britannia को न्यूट्रल रेटिंग दी है और इसके शेयर का 6,000 का टारगेट रखा है. नेस्ले इंडिया और वरुण बेवरेजेज पर भी महंगी चीनी का असर पड़ सकता है, लेकिन इन कंपनियों पर असर कम रहने का अनुमान है.

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चीनी क्यों हो रही है महंगी

भारत में अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों का सीजन रहता है. गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के दौरान मिठाई, बिस्किट और दूसरी मीठी चीजों की मांग ज्यादा हो जाती है. इससे चीनी की मांग भी बाजार में तेजी से बढ़ती है.

सरकार ने पिछले महीने डीलरों को 30 दिन से ज्यादा चीनी रखने से रोकने का फैसला किया था. इसके बावजूद पिछले एक महीने में चीनी के दाम करीब 10% ज्यादा हो गए हैं. कम बारिश और सूखे मौसम से गन्ने की फसल पर भी असर पड़ा है.

विदेशों में भी सप्लाई की परेशानी

ब्राजील में खराब मौसम के वजह से चीनी की फसल और कटाई में देरी हुई है. वहां गन्ने का इस्तेमाल चीनी के बजाय एथेनॉल बनाने में भी ज्यादा हो रहा है. इससे चीनी की सप्लाई कम होने का डर ज्यादा हो गया है.

थाईलैंड और भारत में भी चीनी का बनना कम रहने का अनुमान है. यूरोप और ब्रिटेन में तेज गर्मी जैसे मौसम के हालात ने भी परेशानी ज्यादा किया है.

सरकार ने बिस्किट और ब्रेड बनाने वाली कंपनियों से फिक्स समय से ज्यादा रखा चीनी का स्टॉक 31 अगस्त तक बेचने को कहा है. सरकार को उम्मीद है कि बाजार में ज्यादा चीनी आने से दाम कम हो सकते हैं. लेकिन, कंपनियों का कहना है कि अभी स्टॉक बेचकर बाद में बाजार से चीनी खरीदना महंगा पड़ सकता है.

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