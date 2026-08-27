Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगे होंगे बिस्किट्स, Britannia की कीमत पर Goldman का बड़ा अनुमान

महंगे होंगे बिस्किट्स, Britannia की कीमत पर Goldman का बड़ा अनुमान

चीनी के ज्यादा दाम होने से बिस्किट और दूसरी मीठी चीजों का खर्च ज्यादा हो सकता है. Goldman Sachs के मुताबिक, चीनी का दाम ज्यादा होने से सबसे ज्यादा असर Britannia पर पड़ सकता है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Aug 2026 08:49 PM (IST)
Preferred Sources

चाय के साथ बिस्किट खाने वालों के लिए बुरी खबर है. चीनी के दाम ज्यादा होने से बिस्किट और दूसरी मीठी चीजें महंगी हो सकती हैं. Goldman का कहना है कि चीनी की ज्यादा होती कीमतों का सबसे ज्यादा असर Britannia industries पर पड़ सकता है.

चीनी बिस्किट, चॉकलेट, मिठाई और ठंडा बनाने में इस्तेमाल होती है. अगर चीनी के दाम लंबे समय तक ज्यादा रहते हैं, तो कंपनियों का खर्च ज्यादा होगा. इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है.

Britannia पर ज्यादा असर क्यों

Goldman Sachs के मुताबिक, Britannia के खर्च में चीनी और पाम ऑयल की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है. कंपनी के कई सामान छोटे और कम कीमत वाले पैक में बिकते हैं. इसलिए कंपनी के लिए ज्यादा हुआ खर्च सीधे कस्टमर्स पर डालना आसान नहीं होगा.

Goldman Sachs ने Britannia को न्यूट्रल रेटिंग दी है और इसके शेयर का 6,000 का टारगेट रखा है. नेस्ले इंडिया और वरुण बेवरेजेज पर भी महंगी चीनी का असर पड़ सकता है, लेकिन इन कंपनियों पर असर कम रहने का अनुमान है.

यह भी पढ़े : पंप पर फिर लौटेगा E10 पेट्रोल! लेकिन चुकानी होगी ज्यादा कीमत, ये है सरकार का प्लान 

चीनी क्यों हो रही है महंगी

भारत में अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों का सीजन रहता है. गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के दौरान मिठाई, बिस्किट और दूसरी मीठी चीजों की मांग ज्यादा हो जाती है. इससे चीनी की मांग भी बाजार में तेजी से बढ़ती है.

सरकार ने पिछले महीने डीलरों को 30 दिन से ज्यादा चीनी रखने से रोकने का फैसला किया था. इसके बावजूद पिछले एक महीने में चीनी के दाम करीब 10% ज्यादा हो गए हैं. कम बारिश और सूखे मौसम से गन्ने की फसल पर भी असर पड़ा है.

विदेशों में भी सप्लाई की परेशानी

ब्राजील में खराब मौसम के वजह से चीनी की फसल और कटाई में देरी हुई है. वहां गन्ने का इस्तेमाल चीनी के बजाय एथेनॉल बनाने में भी ज्यादा हो रहा है. इससे चीनी की सप्लाई कम होने का डर ज्यादा हो गया है.

थाईलैंड और भारत में भी चीनी का बनना कम रहने का अनुमान है. यूरोप और ब्रिटेन में तेज गर्मी जैसे मौसम के हालात ने भी परेशानी ज्यादा किया है.

सरकार ने बिस्किट और ब्रेड बनाने वाली कंपनियों से फिक्स समय से ज्यादा रखा चीनी का स्टॉक 31 अगस्त तक बेचने को कहा है. सरकार को उम्मीद है कि बाजार में ज्यादा चीनी आने से दाम कम हो सकते हैं. लेकिन, कंपनियों का कहना है कि अभी स्टॉक बेचकर बाद में बाजार से चीनी खरीदना महंगा पड़ सकता है.

यह भी पढ़े:MRP से 400 रुपए महंगी बेची Bra, कोर्ट पहुंच गई महिला, जज बोले- मर्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन...

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
Sugar Price Biscuit Price Britannia Industries
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
महंगे होंगे बिस्किट्स, Britannia की कीमत पर Goldman का बड़ा अनुमान
महंगे होंगे बिस्किट्स, Britannia की कीमत पर Goldman का बड़ा अनुमान
बिजनेस
MRP से 400 रुपए महंगी बेची Bra, कोर्ट पहुंच गई महिला, जज बोले- मर्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन...
MRP से 400 रुपए महंगी बेची Bra, कोर्ट पहुंच गई महिला, जज बोले- मर्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन...
बिजनेस
पंप पर फिर लौटेगा E10 पेट्रोल! लेकिन चुकानी होगी ज्यादा कीमत, ये है सरकार का प्लान
पंप पर फिर लौटेगा E10 पेट्रोल! लेकिन चुकानी होगी ज्यादा कीमत, ये है सरकार का प्लान
बिजनेस
आप भी बच्चे को पिलाते हैं Bournvita? कंपनी की फूड सेफ्टी पर बड़ा खुलासा
आप भी बच्चे को पिलाते हैं Bournvita? कंपनी की फूड सेफ्टी पर बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: भैंस एक, मालिक दो! अब होगा भारत का पहला DNA टेस्ट! कैसे मिलेगा असली मालिक? |ABPLIVE
Toxic पर Court का बड़ा आदेश, Fake और Defamatory Content पर लगेगी रोक
Computer के अंदर जिंदा दिमाग! सिंगापुर का हिला देने वाला कारनामा! |ABPLIVE
Ramayana Trolling पर Vindu Dara Singh का बड़ा बयान, बोले- Ranbir Kapoor को एक मौका दें
Jagadhatri: 😱Rudra पर छाया Kidnapping का खतरा! जासूस बनकर मैदान में उतरी Jagadhatri #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले AHEAD पर एक्शन, X ने अकाउंट किया सस्पेंड
मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले AHEAD पर एक्शन, X ने अकाउंट किया सस्पेंड
बिहार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के बवंडर में मलयालम फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
'टॉक्सिक' के बवंडर में मलयालम फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ से 30 देशों के लोग लापता, 359 की मौत, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
Live: नेपाल बाढ़ से 30 देशों के लोग लापता, 359 की मौत, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
इंडिया
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: आरक्षण आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: आरक्षण आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा
फूड
बदल रही खाने की थाली! अब स्वाद के साथ प्रोटीन और पोषण पर जोर
बदल रही खाने की थाली! अब स्वाद के साथ प्रोटीन और पोषण पर जोर
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget