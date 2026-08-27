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हिंदी न्यूज़बिजनेसपंप पर फिर लौटेगा E10 पेट्रोल! लेकिन चुकानी होगी ज्यादा कीमत, ये है सरकार का प्लान

पंप पर फिर लौटेगा E10 पेट्रोल! लेकिन चुकानी होगी ज्यादा कीमत, ये है सरकार का प्लान

पिछले कई दिनों से E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा चल रही थी, इसी बीच पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल देने की तैयारी सरकार कर रही है. हालांकि ये पेट्रोल कुछ शर्तों के साथ दिया जाने वाला है.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Aug 2026 07:16 PM (IST)
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पिछले काफी दिनों से E20 को लेकर चर्चा चल रही थी. कोई इसे लाने की पैरवी कर रहा था, तो कोई इसके खिलाफ भिड़ रहा था. इसी बीच अब सरकार E10 पेट्रोल को लेकर कुछ विचार कर रही है. सरकार पुराने वाहनों के मालिकों की परेशानी कम करने के लिए 10 प्रतिशत एथेनॉल मिक्स E10 पेट्रोल लाने के ऑप्शन पर विचार कर रही है. इसके लिए प्रीमियम पेट्रोल को E10 में बदलने की योजना चल रही है. हाल ही में इस बारे में खुद BPCL के CMD ने बताया है.

क्या है सरकार की प्लानिंग?
दरअसल सरकार E10 पेट्रोल दोबारा लाने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. ये बात BPCL के CMD ने कंपनी की AGM के बाद हुई वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. उनके मुताबिक E10 पेट्रोल बेचने के लिए अलग से कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ेगा. सप्लाई को लेकर भी तेल कंपनियों के सामने फिलहाल कोई बड़ी दिक्कत नहीं है.

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नहीं आया अंतिम फैसला
फिलहाल इसे लेकर सरकार और तेल कंपनियों के बीच बातचीत जारी है. तस्वीर अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगी. जुलाई में पेट्रोलियम मंत्रालय ने संसद में कहा था कि E0 और E10 पेट्रोल वापस लाने की कोई योजना नहीं है. उसके बाद अगस्त में सरकार और इंडस्ट्री के बीच शुरुआती बातचीत की खबरें आईं  और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी पुरानी गाड़ियों के लिए E10 का विकल्प देने की बात कही थी.

बता दें कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर अब E20 पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है. इसमें 20% एथेनॉल मिला होता है. पुराने वाहनों के मालिक लंबे समय से E20 के कारण इंजन पर असर और माइलेज कम होने की चिंता जता रहे हैं. सरकार का मानना है कि E10 पेट्रोल का ऑल्टरनेट मिलने से इन लोगों की चिंता कुछ कम हो सकती है. हालांकि, अभी ये तय नहीं हुआ है कि E10 पेट्रोल प्रीमियम कीमत पर 95-ऑक्टेन पेट्रोल के रूप में दिया जाएगा या आम ग्राहकों के लिए सस्ता रेगुलर E10 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 27 Aug 2026 07:16 PM (IST)
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