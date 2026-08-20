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चीनी 20 रुपए हुई महंगी, कीमत में रिकॉर्ड उछाल, जानें ताजा रेट

Sugar Price: चीनी महंगी हो गई है. पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा हुआ है. यहां से जानें ताजा रेट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Aug 2026 12:49 PM (IST)
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Sugar Price Hike: जिंदगी में मिठास घोलने वाली चीनी अब जरा कड़वी लगने लगी है. जी हां, एक बार फिर चीनी के दाम जो बढ़ गए हैं. आज चीनी 65 रुपए के पार हो गई है. इसी के साथ आम आदमी की जेब को भी बड़ा झटका लगा है. एक तरफ जहां तीज- त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिठाई अपनी मिठास ही महंगी करती जा रही है. 

कितने बढ़े दाम?

शक्कर की कीमत 20 दिनों में 20 रुपए से भी पर हो गई है. यानी जो चीनी महज 45 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही थी, 20 दिनों में ही वो 65 पर जा पहुंची है. आज 20 अगस्त को चीनी के दाम 65 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं. सोचने वाली बात ये है कि चीनी के भाव बढ़ने के पीछे का कारण न तो व्यापारी समझ पा रहे हैं और ना ही ग्राहक. 

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किसपर पड़ेगा ज्यादा असर?

शक्कर की बढ़ी हुई कीमतों का असर निश्चित तौर पर शक्कर से बनने वाली सारी चीजों और मिठाइयों पर भी पड़ेगा. अभी तो रक्षाबंधन भी नजदीक है. ऐसे में चीनी का महंगा होना यानी मिठाईयों के रेट में भी जमकर बढ़ोतरी होने की संभावना है. साथ ही हर उस गृहणी पर असर पड़ेगा, जो मेहमानों के लिए चाय और बच्चों के लिए रोज खाने में मीठा बनाती हैं. घर का बजट बिगड़ेगा और मिठाई, बेकरी, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स वालों का खर्च बढ़ेगा. 

चीनी पर सख्त हुई सरकार
सरकार ने भी चीनी की बढ़ते दाम और जमाखोरी के बीच एक अहम फैसला लिया है. चीनी के स्टॉक पर लिमिट लगा दी गई है. जिस चीनी का व्यापारी और कंपनिया 30 दिनों का स्टॉक रखती थीं, वो अब सिर्फ 15 दिनों की चीनी जमा करके रख सकती हैं. ये नियम भी 1 सितंबर से लागू होकर 30 नवंबर तक रहेगा. यानी इस बार त्योहार में चीनी की मारामारी होने वाली है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 Aug 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Business News Sugar Price SUGAR PRICE HIKE
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