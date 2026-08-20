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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6,6,6... पप्पू यादव के बेटे ने DPL में खेली एक और तूफानी पारी

6,6,6,6,6,6... पप्पू यादव के बेटे ने DPL में खेली एक और तूफानी पारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 34वें मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ओपनर सार्थक रंजन ने 195 की स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाए. सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक DPL के इस सीजन शानदार लय में हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने बुधवार को भी एक शानदार पारी खेली. टीम के लिए ओपन करते हुए उन्होंने 195 की स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 6 छक्के जड़े. उनके साथ ओपन करने वाले यश डबास ने भी 78 रनों की धुआंधार पारी खेली, उन्होंने भी अपनी पारी में 6 छक्के लगाए. इस शानदार शुरुआत के दम पर नॉर्थ दिल्ली ने 207 रनों का विशाल टोटल बनाया था, हालांकि फिर भी उनकी टीम ये मैच हार गई.

सार्थक रंजन और यश डबास ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (107) की थी. आठवें ओवर में सार्थक की पारी समाप्त हुई, उन्हें दिवांश रावत ने कैच आउट कराया. सार्थक ने 23 गेंदों में 45 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 1 चौका लगाया. यश डबास ने 38 गेंदों में 6 छक्के और 5 चौकों की मदद से 78 रन बनाए, इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य बल्लेबाज खास नहीं कर पाया. अर्जुन रपरिया ने 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 207 तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया.

आयुष बडोनी ने छीनी नॉर्थ दिल्ली से जीत

208 के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के 3 विकेट 50 के स्कोर पर गिर गए थे. तीसरे नंबर पर आए टीम के कप्तान आयुष बडोनी ने 90 रनों की विस्फोटक पारी खेली. 47 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 4 चौके लगाए, जिससे टीम मैच में बन गई. अंत में अंकित डबास ने 10 गेंदों में 26 रन बनाकर साउथ दिल्ली को जीत तक पहुंचाया. टीम ने 3 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज की.

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नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स अब 9 मैचों में से 5 हार चुकी है. 3 जीत, एक ड्रा के साथ टीम के 7 अंक हैं और DPL 2026 की अंक तालिका में टीम छठे स्थान पर है. साउथ दिल्ली की ये 9 में से 5वीं जीत है, आयुष बडोनी की कप्तानी वाली ये टीम तालिका में 11 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
South Delhi Superstarz Sarthak Ranjan North Delhi Strikers Pappu Yadav Son Delhi Premier League 2026 DPL 2026
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