बाजार में दबाव के बावजूद इन स्टॉक्स की शानदार चाल; बना डाला नया 52 वीक हाई, निवेशकों की मौज

Stocks Hitting 52 Week High: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 13 जनवरी को दबाव का माहौल देखने को मिला था. बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 दोनों ही फिसल गए. हालांकि बाजार की इस गिरावट के बीच कुछ चुनिंदा शेयरों ने मजबूती दिखाई.

इन स्टॉक्स ने अपने 52 हफ्तों का नया हाई लेवल छू लिया. जो शेयरों की मजबूत चाल को दिखाता है. आमतौर पर ऐसे मूवमेंट को आगे तेजी के संकेत के तौर पर देखा जाता है. आइए जानते हैं, इन शेयरों के बारे में....

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी शेयर

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली. कंपनी शेयर 2.10 प्रतिशत या 7.35 रुपये की तेजी के साथ 357.30 रुपये के स्तर पर बंद हुए. कारोबारी दिन के दौरान शेयरों ने 359.65 रुपए के आंकड़े को छू कर अपने 52 सप्ताह का हाई लेवल बनाया है.

पिछले 1 महीने की बात करें तो, शेयरों ने निवेशकों को 28 प्रतिशत की मुनाफा कमाने का मौका दिया है.

वेदांता शेयर

डिविडेंड किंग कहे जाने वाले वेदांता के शेयरों ने ट्रेडिंग डे के दौरान 642.5 रुपये के आंकड़े पर पहुंचकर अपना नया 52 हफ्तों का हाई लेवल दर्ज किया. फिलहाल यह शेयर करीब 637.1 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. कंपनी शेयरों में बीते एक महीने में लगभग 17 प्रतिशत की मजबूती देखने को मिली है.

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयर

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में भी जोरदार तेजी देखनी को मिली. कंपनी शेयर 7.60 फीसदी या 47.10 रुपये उछल गए है. ट्रेडिंग डे के दौरान कंपनी शेयरों ने 683.5 रुपये के आंकड़े पर पहुंच कर अपना नया 52 सप्ताह का हाई लेवल बनाया है. पिछले एक महीने में शेयरों में करीब 20 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.

एल्केम लेबोरेट्रीज शेयर

एल्केम लेबोरेट्रीज के शेयरों ने 5,933 रुपये के स्तर पर पहुंचकर अपना नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया. फिलहाल यह शेयर करीब 5,859 रुपये पर कारोबार कर रहा है. पिछले एक महीने में इसमें लगभग 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) शेयर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर ने 1,029.4 रुपये के स्तर को छूते हुए नया 52 हफ्तों का हाई बनाया. फिलहाल यह शेयर करीब 1,028.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. बीते एक महीने में इसमें लगभग 7 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

