Stocks to Watch: भारतीय शेयर मार्केट में लगातार दो सेशन से गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार 13 जनवरी के कारोबारी दिन भी शेयर बाजार लाल हो गया. दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी.

ट्रेडिंग डे के दौरान बहुत सी कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजों और कॉरपोरेट अपडेट्स की जानकारी दी है. जिससे आज यानी बुधवार 14 जनवरी को निवेशकों की नजर इन शेयरों पर हो सकती हैं. आइए जानते हैं, इन स्टॉक्स के बारे में.....

ICICI Lombard शेयर

बुधवार के कारोबार दिन ICICI Lombard के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे मिले-जुले रहे हैं. कंपनी की कुल आय में पिछले साल की तुलना में 12.4 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है. यह बढ़कर 6,610 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंची है. जबकि पिछले साल इसी तिमाही में आय 5,882 करोड़ रुपये थी.

हालांकि मुनाफे के मोर्चे पर कंपनी को झटका लगा है. तीसरी तिमाही में ICICI लोम्बार्ड का नेट प्रॉफिट 9 प्रतिशत घटकर 659 करोड़ रुपये रह गया. जो एक साल पहले इसी अवधि में 724 करोड़ रुपये था.

थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड शेयर

ट्रैवल सेक्टर की जानी-पहचानी कंपनी थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड ने गुजरात को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसके लिए कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता किया है.

कंपनी खास प्रचार अभियानों के जरिए गुजरात के पर्यटन स्थलों को देशभर में प्रमोट करने का काम करेगी. ताकि ज्यादा से ज्यादा घरेलू पर्यटकों को गुजरात राज्य की ओर आकर्षित किया जा सके. इस खबर के बाद शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

टाटा एलेक्सी शेयर

टाटा समूह की टाटा एलेक्सी ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे जारी किए. कंपनी की आय में पिछली तिमाही के मुकाबले 3.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और रेवेन्यू 918.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 953.5 करोड़ रुपये पहुंच गया.

जिससे कारोबार में स्थिर ग्रोथ दिखी. वहीं खर्च बढ़ने का असर मुनाफे पर पड़ा और नेट प्रॉफिट 29.6 प्रतिशत गिरकर 154.8 करोड़ रुपये से घटकर 109 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है.

