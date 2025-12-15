Stocks to watch today: SAIL से लेकर Paytm तक... आज फोकस में रहेंगे ये 9 स्टॉक्स; देखें लिस्ट
Stocks to watch today: आज सोमवार, 15 दिसंबर को बाजार में कुछ खास स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी. नए ऑर्डर, ज्यादा सेल्स वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जैसे कई अहम कारणों का इन पर असर रहेगा.
Stocks to watch today: आज सोमवार, 15 दिसंबर को कई स्टॉक्स निवेशकों की रडार पर रहेंगे. इनमें कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज फोकस में रह सकते हैं. इस बीच, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 12 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार पॉजिटिव रूख के साथ बंद हुआ. BSE सेंसेक्स की क्लोजिंग 449 अंकों की बढ़त के साथ 85,267.66 पर हुई, जबकि निफ्टी 50 भी 148 अंक उछलकर 26,046.95 पर बंद हुआ था.
Bharat Electronics
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर आज फोकस में रहेंगे. कंपनी को नवंबर से लेकर अब तक 776 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं. ये सारे कॉन्टैक्ट्स बड़े पैमाने पर डिफेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम के रेंज को कवर कर रहे हैं, जिनमें काउंटर-ड्रोन सॉल्यूशंस से लेकर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर तक शामिल हैं.
KEC International
KEC इंटरनेशनल ने बताया कि उसे 1,150 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं, जो उसके भारत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए अब तक के मिले ऑडर्स में सबसे ज्यादा है. इन कॉन्ट्रैक्ट्स में हाई-वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों से जुड़ा काम शामिल है. कंपनी को अपने सिविल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और ऑर्डर भी मिला है.
SAIL
सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से नवंबर के दौरान स्टील की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की है. कंपनी ने 12.7 मिलियन टन स्टील बेचा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 14 परसेंट ज्यादा है.
Wipro
विप्रो ने बताया कि उसने गूगल क्लाउड के साथ अपनी पार्टनरशिप का विस्तार किया है. इस समझौते के तहत, विप्रो अपने इंटरनल ऑपरेशन्स में जेमिनी एंटरप्राइज, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करेगी.
Paytm
Paytm की पेरेंट कंपनी One 97 Communications ने कहा है कि उसने अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी Paytm Payments Services Limited में अतिरिक्त 2,250 करोड़ रुपये का निवेश किया है. यह निवेश राइट्स इश्यू के जरिए किया गया था और 12 दिसंबर को पूरा हुआ. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब कंपनी अपने पेमेंट्स बिजनेस रेगुलेटरी और ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहा है.
Dr Reddy’s Laboratories
डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे US FDA के नाम से भी जाना जाता है, से फॉर्म 483 मिला है. ये ऑब्जर्वेशन आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कंपनी की फॉर्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंस्पेक्शन के बाद आए हैं. 4 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच हुए इस इंस्पेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और प्रोडक्ट अप्रूवल चेक शामिल थे. कंपनी ने कहा कि वह दिए गए समय सीमा के भीतर पांचों ऑब्जर्वेशन का जवाब देगी.
JSW Energy
जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा है कि इसके बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट या दूसरे तरीकों से 10,000 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही, बोर्ड ने एक प्रमोटर ग्रुप एंटिटी को तय कीमत पर इक्विटी शेयर के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को भी मंजूरी दी है.
Aurobindo Pharma
ऑरोबिंदो फार्मा ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तेलंगाना में उसकी एक एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है. यह इंस्पेक्शन उसकी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित फैसिलिटी में किया गया था. कंपनी ने इस स्टेज पर किसी भी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं दी है. ऐसे में आगे होने वाली रेगुलेटरी कार्रवाई पर बाजार की नजर बनी रहेगी.
Afcons Infrastructure
शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप की कंपनी अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि उसे चेनाब रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट पर अपने काम से जुड़ा एक आर्बिट्रेशन अवॉर्ड मिला है, जिसकी कीमत 243.52 करोड़ रुपये है. यह अवॉर्ड 11 दिसंबर को औपचारिक रूप से एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया गया. कंपनी ने कहा कि इस अवॉर्ड से उसकी वित्तीय स्थिति को सहारा मिलने की उम्मीद है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
ये भी पढ़ें:
घरेलू निवेशक निकले शेयर बाजार के असली 'हीरो', हर घंटे 145 करोड़ की बिकवाली को अपने दम पर संभाला
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL