हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStocks to watch today: SAIL से लेकर Paytm तक... आज फोकस में रहेंगे ये 9 स्टॉक्स; देखें लिस्ट

Stocks to watch today: SAIL से लेकर Paytm तक... आज फोकस में रहेंगे ये 9 स्टॉक्स; देखें लिस्ट

Stocks to watch today: आज सोमवार, 15 दिसंबर को बाजार में कुछ खास स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी. नए ऑर्डर, ज्यादा सेल्स वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जैसे कई अहम कारणों का इन पर असर रहेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 15 Dec 2025 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch today: आज सोमवार, 15 दिसंबर को कई स्टॉक्स निवेशकों की रडार पर रहेंगे. इनमें कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज फोकस में रह सकते हैं. इस बीच, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 12 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार पॉजिटिव रूख के साथ बंद हुआ. BSE सेंसेक्स की क्लोजिंग 449 अंकों की बढ़त के साथ 85,267.66 पर हुई, जबकि निफ्टी 50 भी 148 अंक उछलकर  26,046.95 पर बंद हुआ था. 

Bharat Electronics

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर आज फोकस में रहेंगे. कंपनी को नवंबर से लेकर अब तक 776 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं. ये सारे कॉन्टैक्ट्स बड़े पैमाने पर डिफेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम के रेंज को कवर कर रहे हैं, जिनमें काउंटर-ड्रोन सॉल्यूशंस से लेकर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर तक शामिल हैं.

KEC International

KEC इंटरनेशनल ने बताया कि उसे 1,150 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं, जो उसके भारत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए अब तक के मिले ऑडर्स में सबसे ज्यादा है. इन कॉन्ट्रैक्ट्स में हाई-वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों से जुड़ा काम शामिल है. कंपनी को अपने सिविल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और ऑर्डर भी मिला है. 

SAIL

सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से नवंबर के दौरान स्टील की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की है. कंपनी ने 12.7 मिलियन टन स्टील बेचा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 14 परसेंट ज्यादा है. 

Wipro

विप्रो ने बताया कि उसने गूगल क्लाउड के साथ अपनी पार्टनरशिप का विस्तार किया है. इस समझौते के तहत, विप्रो अपने इंटरनल ऑपरेशन्स में जेमिनी एंटरप्राइज, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करेगी.

Paytm

Paytm की पेरेंट कंपनी One 97 Communications ने कहा है कि उसने अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी Paytm Payments Services Limited में अतिरिक्त 2,250 करोड़ रुपये का निवेश किया है. यह निवेश राइट्स इश्यू के जरिए किया गया था और 12 दिसंबर को पूरा हुआ. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब कंपनी अपने पेमेंट्स बिजनेस रेगुलेटरी और ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहा है.

Dr Reddy’s Laboratories

डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे US FDA के नाम से भी जाना जाता है, से फॉर्म 483 मिला है. ये ऑब्जर्वेशन आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कंपनी की फॉर्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंस्पेक्शन के बाद आए हैं. 4 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच हुए इस इंस्पेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और प्रोडक्ट अप्रूवल चेक शामिल थे. कंपनी ने कहा कि वह दिए गए समय सीमा के भीतर पांचों ऑब्जर्वेशन का जवाब देगी.

JSW Energy

जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा है कि इसके बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट या दूसरे तरीकों से 10,000 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही, बोर्ड ने एक प्रमोटर ग्रुप एंटिटी को तय कीमत पर इक्विटी शेयर के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को भी मंजूरी दी है. 

Aurobindo Pharma

ऑरोबिंदो फार्मा ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तेलंगाना में उसकी एक एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है. यह इंस्पेक्शन उसकी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित फैसिलिटी में किया गया था. कंपनी ने इस स्टेज पर किसी भी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं दी है. ऐसे में आगे होने वाली रेगुलेटरी कार्रवाई पर बाजार की नजर बनी रहेगी.

Afcons Infrastructure

शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप की कंपनी अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि उसे चेनाब रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट पर अपने काम से जुड़ा एक आर्बिट्रेशन अवॉर्ड मिला है, जिसकी कीमत 243.52 करोड़ रुपये है. यह अवॉर्ड 11 दिसंबर को औपचारिक रूप से एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया गया. कंपनी ने कहा कि इस अवॉर्ड से उसकी वित्तीय स्थिति को सहारा मिलने की उम्मीद है.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

घरेलू निवेशक निकले शेयर बाजार के असली 'हीरो', हर घंटे 145 करोड़ की बिकवाली को अपने दम पर संभाला 

Published at : 15 Dec 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
JSW Steel Paytm Shares Afcons Infrastructure Sail Shares Stocks To Watch Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP President: योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन के ऐलान से पहले BJP ने कब-कब अपने फैसलों से चौंकाया?
योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन से पहले BJP ने कब-कब चौंकाया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Janhit: PM मोदी ने फिर चौंकाया! | National Executive President | Nitin Nabin | BJP | PM Modi
UP Politics: यूपी BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष...27 का शुरू अभियान | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, विपक्ष में हलचल | Nitin Nabin |PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP President: योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन के ऐलान से पहले BJP ने कब-कब अपने फैसलों से चौंकाया?
योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन से पहले BJP ने कब-कब चौंकाया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
दिल्ली NCR
Delhi: 'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
हरियाणा
हरियाणा DGP पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह बने कार्यवाहक पुलिस प्रमुख
हरियाणा DGP पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह बने कार्यवाहक पुलिस प्रमुख
ट्रेंडिंग
Video: कश्मीर नहीं एनसीआर है! 10वीं मंजिल से प्रदुषण का खतरनाक नजारा देख खौफ में यूजर्स- वीडियो वायरल
कश्मीर नहीं एनसीआर है! 10वीं मंजिल से प्रदुषण का खतरनाक नजारा देख खौफ में यूजर्स- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Kopi Luwak Coffee: जानवर के‌ मल से‌ बनती है यह कॉफी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
जानवर के‌ मल से‌ बनती है यह कॉफी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget