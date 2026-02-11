हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटबस एक ऑर्डर और दनादन भागे इस कंपनी के शेयर; लगा अपर सर्किट, निवेशकों को दिया 7,950% का मल्टीबैगर रिटर्न

बस एक ऑर्डर और दनादन भागे इस कंपनी के शेयर; लगा अपर सर्किट, निवेशकों को दिया 7,950% का मल्टीबैगर रिटर्न

शेयर बाजार में बुधवार, 11 फरवरी को GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. इसमें 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया. आइए जानते हैं, इस स्टॉक के बारे में...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 11 Feb 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

GHV Infra Projects Multibagger Stock: शेयर बाजार में बुधवार, 11 फरवरी को GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. इसमें 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया. पिछले पांच कारोबारी सत्रों में स्टॉक ने 15 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की है.

इस तेजी के पीछे कंपनी को मिले एक बड़े वर्क ऑर्डर को मुख्य वजह माना जा रहा है. इस वजह से कंपनी स्टॉक पर निवेशकों की खास नजर बनी हुई है. रिटर्न आंकड़ों की बात करें तो, पिछले 5 सालों में कंपनी शेयरों ने निवेशकों को 7,950 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. आइए जानते हैं, इस स्टॉक के बारे में...

नए प्रोजेक्ट के ऐलान से शेयर में उछाल

GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयरों में तेजी उस समय देखने को मिली, जब कंपनी ने 10 फरवरी को एक बड़े वर्क ऑर्डर की जानकारी दी. कंपनी के मुताबिक, उसे हरियाणा में पानी स्टोरेज पॉन्ड के निर्माण का ठेका MHK Buildcon LLP कंपनी से मिला है. इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू 135 करोड़ रुपये बताई गई है. 

इस काम को पूरा करने के लिए कंपनी को 22 महीने का समय दिया गया है. जिससे आने वाले समय में उसके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यह पूरी तरह घरेलू प्रोजेक्ट है और इसमें प्रमोटर या किसी ग्रुप कंपनी की कोई हिस्सेदारी नहीं है. इस खबर के बाद शेयर रॉकेट की तरह भागने लगे.

निवेशकों को मिला मल्टीबैगर रिटर्न

कंपनी के रिटर्न आंकड़ों पर एक नजर डालें तो, यह शेयर लंबी अवधि में निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है. आखिरी 5 सालों में इस स्टॉक ने शेयरधारकों को 7,950 फीसदी से ज्यादा का मुनाफा दिया है. वहीं, बीते तीन वर्षों में इसमें करीब 6800 फीसदी की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. जिससे निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का अवसर मिला है. 

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में बुधवार, 11 फरवरी को जबरदस्त तेजी देखने को मिली. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर पर अपर सर्किट लग गया. दिन की समाप्ति पर कंपनी शेयर 4.98 प्रतिशत या 12.45 रुपये उछलकर 262.35 रुपये पर बंद हुए.

दिन की शुरुआत शेयरों ने 262.35 रुपये पर की थी. कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह का हाई लेवल 362.40 रुपये और वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 32.86 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,809 करोड़ रुपये का है.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: 1 करोड़ का मकान लेने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, सैलरी और EMI का पूरा कैलकुलेशन

Published at : 11 Feb 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Multibagger Stock India GHV Infra Projects Multibagger Stock
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राजस्थान
राजस्थान बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया, 'मुझे आश्चर्य है कि...'
राजस्थान बजट को लेकर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, 'जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है'
विश्व
Thailand School Firing: कनाडा के बाद थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
Advertisement

वीडियोज

Mangal Lakshmi: 🤔Mangal-Jairaj का अनजाना मिलन, बिना चेहरा देखे शुरू हुई दुश्मनी या नई उलझन?
Kohrra 2 Review | पुलिस, Family और एक नयी Murder Mystery | Mona Singh, Varun Sobti की जबरदस्त Performance
Parliament Session: संसद में राहुल को लेकर क्या बोल गए अनुराग? | Anurag Thakur on Rahul
Rahul Gandhi Full Speech: सदन में 'अडानी-अंबानी' पर बवाल! जब राहुल गांधी के भाषण पर छिड़ गई जंग!
8 Opposition MPs Suspension: Lok Sabha में 'No Entry', Congress और Left के सांसदों की बढ़ी मुश्किलें!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राजस्थान
राजस्थान बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया, 'मुझे आश्चर्य है कि...'
राजस्थान बजट को लेकर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, 'जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है'
विश्व
Thailand School Firing: कनाडा के बाद थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
बॉलीवुड
'द डायरी ऑफ मणिपुर' से बॉलीवुड डेब्यू को तैयार महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा, चार्ज की इतनी फीस
'द डायरी ऑफ मणिपुर' से बॉलीवुड डेब्यू को तैयार महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा, चार्ज की इतनी फीस
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
जनरल नॉलेज
SIR VS SR: SIR और SR लिस्ट में क्या है अंतर, दोनों में क्या-क्या चीजें होती हैं चेक?
SIR और SR लिस्ट में क्या है अंतर, दोनों में क्या-क्या चीजें होती हैं चेक?
ट्रेंडिंग
Google से पूछा ‘जयपुर के पॉश इलाके कौन से हैं' और कर डाली लाखों की चोरी, चोरी के तरीके से हैरान यूजर्स
Google से पूछा ‘जयपुर के पॉश इलाके कौन से हैं' और कर डाली लाखों की चोरी, चोरी के तरीके से हैरान यूजर्स
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget