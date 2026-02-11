1 करोड़ का मकान लेने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, सैलरी और EMI का पूरा कैलकुलेशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







1 Crore Home Loan EMI Calculation: अक्सर देखा जाता है, कि ज्यादातर लोग खुद का घर खरीदने का सपना देखते हैं. एक घर हर किसी की चाहत होती है. लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों ने इसे आम लोगों के लिए आसान नहीं रहने दिया है. बड़े शहरों के साथ-साथ अब छोटे शहरों में भी प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं. अब 1 करोड़ रुपये तक की कीमत वाला घर आम बात हो गई है. इतनी महंगाई के कारण कई लोग सीधे बैंक से होम लोन लेकर मकान खरीदने का रास्ता अपनाते हैं.

अगर आप भी करीब 1 करोड़ रुपये का घर लेने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपकी मासिक आय का सही होना बेहद जरूरी है. गलत प्लानिंग की वजह से बाद में ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है.

ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि इतना महंगा घर खरीदने के लिए आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए और साथ ही आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति का भी पता होना चाहिए...

घर खरीदते समय कितनी रकम शुरुआत में लगानी होगी

अगर आप 1 करोड़ रुपये की कीमत वाला घर लोन के जरिए खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले अपनी जेब से एक बड़ी रकम पे करनी होगी. आमतौर पर बैंक किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत का करीब 80 फीसदी तक ही होम लोन देते हैं.

ऐसे में बाकी 20 फीसदी यानी लगभग 20 लाख रुपये आपको डाउन पेमेंट के तौर पर देने होंगे. इसके बाद करीब 80 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. इसके अलावा, घर की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर भी अलग से लगभग 5 से 7 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है.

हर महीने कितनी EMI चुकानी पड़ेगी

होम लोन लेते समय ब्याज दरों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है. अलग-अलग बैंकों में ब्याज दरें अलग होती हैं और ग्राहकों के हिसाब से भी इसमें बदलाव हो सकता है. आम तौर पर होम लोन की ब्याज दरें करीब 7 फीसदी से शुरू होती हैं.

ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 80 लाख रुपये का लोन 30 साल के लिए 8 फीसदी ब्याज पर लेता है, तो उसे हर महीने करीब 58,701 रुपये की EMI चुकानी होगी.

इस हिसाब से कितनी होनी चाहिए सैलरी

जानकार बताते हैं कि, आपकी ईएमआई की राशि आपकी मंथली इनकम से 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी कि इस स्थिति में आपको 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए करीब 2 लाख रुपये की सैलरी कमानी होगी. तब जाकर आप ईएमआई भुगतान के साथ खुद के दूसरे खर्च भी उठा पाएंगे.

यह भी पढ़ें: पावर सेक्टर की यह कंपनी दे रही है डिविडेंड का तोहफा! निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले, जानें रिकॉर्ड डेट