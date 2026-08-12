पटरी से उतरी शेयर बाजार की गाड़ी, ग्लोबल दबाव से हुआ लाल; सेंसेक्स 78000 के नीचे

Share Market Today August 12, 2026: कारोबार शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद शेयर बाजार की चाल डगमगा गई. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं के दबाव में सेंसेक्स 293 अंक लुढ़ककर 77860 के स्तर पर आ गया. वहीं, निफ्टी लगभग 99 अंकों की गिरावट के साथ अभी 24372.60 के लेवल पर कारोबार कर रहा है.

आज भारतीय शेयर बाजार में कारोबार का मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. एक तरफ सेंसेक्स की ओपेनिंग 109 अंकों की तेजी के साथ 78263 के लेवल पर हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ निफ्टी महज 0.75 अंक उछलकर 24472 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की है.

एशियाई बाजार

बुधवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला रूख देखने को मिल रहा है. निवेशक आज जारी होने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे कूटनीतिक गतिरोध को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं. इसी क्रम में जापान का निक्केई 225 हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. निकी इंडेक्स में 0.8% की मामूली तेजी देखने को मिल रही है. आज एशियाई बाजारों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दक्षिण कोरिया का है, जहां के इंडेक्स ने 2.43% तक की भारी बढ़त हासिल की है. इसमें सैमसंग जैसे सेमीकंडक्टर शेयरों की मजबूती का हाथ है. हांगकांग का हैंगसेंग 1.10% टूटकर कारोबार कर रहा है.

अमेरिकी बाजार

बुधवार को US फ्यूचर्स में सुस्ती देखी गई. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स सपाट रहे. S&P 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में क्रमशः 0.07% और 0.08% की बढ़त हुई है. वहीं, मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी. इस दिन S&P 500 इंडेक्स 0.32% गिरकर 7,728.20 पर बंद हुआ. नैस्डैक कम्पोजिट 0.60% गिरकर 26,445.45 पर आ गया. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 184.13 अंक या 0.34% गिरकर 53,791.85 पर बंद हुआ.

आज क्रूड ऑयल की कीमत

आज लगातार छठे दिन कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड आज लगभग 0.81% चढ़कर 89.63 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. यह तेजी इसे 90 डॉलर के बेहद करीब है. वहीं, अमेरिकी कच्चा तेल WTI क्रूड ऑयल भी आज 0.85% की मजबूती के साथ 83.91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.

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