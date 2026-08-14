हफ्ते के आखिरी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों लुढ़के

Share Market Today on August 14, 2026: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज सुस्ती के साथ हुई है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंकों तक चुका है. वही, एनएसई निफ्टी भी लाल निशान में फिसलकर 24350 के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है. सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर गिफ्ट निफ्टी सुबह से ही कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा था, जिसका असर आज शेयर बाजार खुलने पर दिखा.

क्यों आज दबाव में है शेयर बाजार?

अमेरिका ने ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी बढ़ाने की चेतावनी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध भड़कने की संभावनाएं फिर से तेज हो गई हैं. इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है, जो 87 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच चुका है. विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भी इस बीच भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना निवेश निकाल रहे हैं, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज निफ्टी का सपोर्ट लेवल 24,250-24,300 के दायरे में रहेगा, जबकि ऊपरी स्तर पर 24,600 पार करने के बाद ही कोई बड़ी तेजी देखने को मिली.

आज किन कंपनियों के आएंगे Q1 नतीजे?

शुक्रवार को कई प्रमुख कंपनियां अपने जून तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं, जिनमें NMDC, अशोक लेलैंड, भारत डायनामिक्स, एल्केम लैबोरेटरीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ़ इंडिया, वोल्टास और कोचीन शिपयार्ड जैसी कंपनियां हैं.

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