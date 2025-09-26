दवाओं पर 100% टैरिफ से सहमा बाजार, 700 अंक से ज्यादा फिसलकर बंद सेंसेक्स, इन शेयरों का बुरा हाल

Stock Market Today: दवाओं पर अगले महीने से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद भारतीय बाजार पर जबरदस्त दबाव देखा गया. फार्मा और आईटी के शेयरों में शुक्रवार को तेज बिकवाली हुई. बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स जहां 733 अंक नीचे 0.90 प्रतिशत टूटकर तीन हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ. जबकि, एनएसई पर निफ्टी 50 भी 236.15 अंक यानी 0.95 प्रतिशत नीचे लुढ़ककर 24,654.70 अंक पर आ गया. ऐसा लगातार छठा सत्र था जब हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई.

दवा कंपनियों के लुढ़के शेयर

दवाओं के ऊपर एक अक्टूबर से 100% टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले के बाद अधिकतर फार्मा कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट आई. एक ओर जहां BSE हेल्थकेयर सूचकांक 2.14% नीचे आ गया तो वहीं वॉकहार्ट के शेयरों में 9.4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली.

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटर्नल, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचसीएल टेक में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई. वहीं, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा मोटर्स, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी का रुझान देखा गया.

क्या कहते हैं बाजार के जानकार?

ऑनलाइन कारोबार एवं संपत्ति प्रौद्योगिकी फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर. का कहना है कि ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की ट्रंप प्रशासन की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजारों में व्यापक बिकवाली के कारण भारी गिरावट रही. इस अप्रत्याशित कदम ने पहले से ही कमजोर निवेशकों की धारणा को और खराब करने का काम किया. एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि के हाल के फैसले के बाद आईटी शेयरों में भी भारी बिकवाली हुई थी.

ये भी पढ़ें: रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने को भारत तैयार, लेकिन अमेरिका के सामने रखी ये बड़ी शर्त

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)