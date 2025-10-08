शेयर बाजार की खराब शुरुआत, सेंसेक्स 27 अंक टूटा तो, वहीं निफ्टी 50 में भी गिरावट

Indian Share Market News: भारतीय शेयर मार्केट में बुधवार को 30 अंकों वाला बीएसई सेंसेक्स 27.24 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,899.51 पर ओपन हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 28.55 अंक या 0.11 प्रतिशत के साथ 25,079.75 अंक पर लाल निशान पर ट्रेड करते हुए कारोबार की शुरुआत की.

हालांकि मार्केट खुलने के कुछ ही मिनटों में दोनों प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करने लगे थे. बुधवार की सुबह 9:25 बजे खबर लिखे जाने तक बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में टाइटन, आईएनएफवाई, टीसीएस, टेक महिंद्रा टॉप गेनर थे, वहीं टाटा मोर्टस, पावरग्रिड, इटरनल, सन फॉर्मा टॉप लूजर थे.

मंगलवार को कैसा रहा था कारोबारी दिन

मंगलवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 136.63 अंक या 0.17 प्रतिशत की उछाल के साथ 81,926.75 और निफ्टी 50 इंडेक्स 30.65 अंक या 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,108.30 पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे. बीएसई रियल्टी, बीएसई एसएमई आईपीओ, बीएसई प्राइेट बैंक, बीएसई आयल एंड गैस, बीएसई एनर्जी में उछाल देखी गई और ये हरे निशान पर बंद हुए थे.

साथ ही निफ्टी रियल्टी, निप्टी मिडकैप 100, निफ्टी फॉर्मा, निफ्टी मिडकैप 50 तेजी के साथ कारोबार करते हुए बंद हुए थे. बीएसई में भारती ऐयरटेल, एचसीएलटेक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर थे. वहीं ऐक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, आईएनएफवाय टॉप लूजर थे. शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 इंडेक्स 25,085.30 अंक के साथ तेजी के साथ खुली थी. वहीं बीएसई सेंसेक्स 81,883.95 की तेजी के साथ ओपन हुई थी.



डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)