Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी सेशन 6 जनवरी, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 108.48 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,331.14 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 60.60 अंक या 0.23 फीसदी फिसलकर 26,189.70 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:25 बजे तक, सेंसेक्स 311 अंक की गिरावट के साथ 85,128 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 59 अंक फिसलकर 26,190 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा

बीएसई के टॉप लूजर

ट्रेंट, रिलायंस, इटरनल और एचडीएफसी बैंक

सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?

सोमवार 5 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 322.39 अंक या 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,439.62 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 78.25 अंक या 0.30 प्रतिशत फिसलकर 26,250.30 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलिवर, एशियन पेंट और एक्सिस बैंक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस और टीसीएस रहे थे. निफ्टी आईटी, निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी बैंक के शेयरों में गिरावट थी.

निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी ऑटो के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 15 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 15 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

