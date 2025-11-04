शेयर मार्केट धड़ाम, सेंसेक्स 180 अंक टूटा, वहीं निफ्टी 25,700 के नीचे
भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे ट्रेडिंग सेशन 4 नवंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. बीएसई सेंसेक्स हरे निशान और एनएसई निफ्टी लाल निशान पर ओपन हुआ.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे ट्रेडिंग सेशन 4 नवंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. बीएसई सेंसेक्स हरे निशान और एनएसई निफ्टी लाल निशान पर ओपन हुआ. हालांकि, कारोबार के शुरु होते ही कुछ ही देर में दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल हो गया. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 22.15 अंक या 0.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,000.64 पर कारोबारी दिन की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 18.60 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,744.75 पर लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ था.
9:25 बजे तक, सेंसेक्स 30 अंक उछलकर 84,009 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 24 अंक की गिरावट के साथ 25,738 पर ट्रेड कर रहा था. बीएसई बॉस्केट से 9 शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे. वहीं 21 शेयरों में गिरावट देखी जा रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
भारती एयरटेल, टाइटन, रिलायंस, अडानी पोर्ट, सनफॉर्मा
बीएसई के टॉप लूजर
पावरग्रिड, इटरनल, मारुति, एचसीएल टेक
सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?
सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन, सोमवार 3 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 39.78 अंक या 0.05 प्रतिशत की उछाल के साथ 83,978.49 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 41.25 अंक या 0.16 प्रतिशत की तेजी दर्ज करते हुए 25,763.35 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटरनल, एसबीआईएन, सनफॉर्मा और भारती एयरटेल टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, मारुति, आईटीसी, टीसीएस और एनटीपीसी रहे थे. निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100 और निफ्टी ऑटो हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. वहीं, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 16 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 14 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: पेंशनधारकों के लिए अलर्ट, इन मामलों में जमा नहीं कर पाएंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL