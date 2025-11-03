हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर मार्केट लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 272 अंक फिसला, निफ्टी 25,665 के नीचे

शेयर मार्केट लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 272 अंक फिसला, निफ्टी 25,665 के नीचे

शेयर मार्केट में सोमवार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. सेंसेक्स 103 अंक की गिरावट के साथ 83,835 पर तो वहीं एनएसई निफ्टी 50 25 अंक की गिरावट के साथ 25,696 पर ओपन हुए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 09:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन 3 नवंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 103.61 अंक या 0.12 प्रतिशत  की गिरावट के साथ 83,835.10 पर कारोबारी दिन की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 25.25 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,696.85 पर लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ था.    

9:20 बजे तक, सेंसेक्स 219 अंक फिसलकर  83,718 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 44 अंक की गिरावट के साथ 25,678 पर ट्रेड कर रहा था. कारोबारी दिन की शुरुआत के कुछ समय बाद से ही दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्सों में गिरावट तेज हो गई. बीएसई बॉस्केट से केवल 3 शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे. 

बीएसई के टॉप गेनर
महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआईएन, टीएमपीवी
 
बीएसई के टॉप लूजर
मारुति, इटरनल, टाइटन, आईटीसी, एनटीपीसी

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन, शुक्रवार 31 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 465.75 अंक या 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,938.71 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 155.75 अंक या 0.60 प्रतिशत की गिरावत लेते हुए 25,722.10 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. 

बीएसई बास्केट से टीसीएस, आईटीसी, एसबीआईएन टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, इटरनल, एनटीपीसी, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पावरग्रिड रहे थे. निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100 और निफ्टी ऑटो लाल निशान  के साथ बंद हुए थे. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 5 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 21 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी से हैं परेशान? यहां करें ऑनलाइन शिकायत

 

Published at : 03 Nov 2025 09:41 AM (IST)
Tags :
Share Market News Stock Market Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
ट्रेंडिंग
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
फूड
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
जनरल नॉलेज
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget