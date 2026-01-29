Stock Market 29 January: फ्लैट शुरुआत के बाद फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 319 अंक टूटा, निफ्टी भी लाल
शेयर मार्केट में 29 जनवरी के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. बेंचमॉर्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. हालांकि, शुरुआती कारोबारी में ही दोनों इंडेक्स फिसल गए...
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार 29 जनवरी के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 24.28 अंक या 0.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,368.96 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 2.25 अंक या 0.01 फीसदी उछलकर 25,345.00 के लेवल पर ओपन हुआ था. हालांकि, शुरुआती कारोबारी में ही दोनों इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली और यह लाल निशान पर फिसल गए.
सुबह करीब 9:25 बजे तक, सेंसेक्स 252 अंक की गिरावट के साथ 82,091 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 88 अंक फिसलकर 25,253 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
टाटा स्टील, पावरग्रिड, एनटीपीसी और एसबीआईएन
बीएसई के टॉप लूजर
मारुति, टाइटन, एशियन पेंट और टीसीएस
बुधवार को कैसा रहा था मार्केट?
बुधवार 28 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 487.20 अंक या 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,344.68 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 167.35 अंक या 0.66 प्रतिशत उछलकर 25,342.75 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से एटरनल, बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, ट्रेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एशियन पेंट, मारुति, सन फॉर्मा और टाइटन रहे थे. निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी.
वहीं निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में गिरावट थी. बुधवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 22 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 8 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: 'मदर ऑफ ऑल डील्स' का कमाल, 2026 में पहली बार 480 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे विदेशी निवेशक
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL