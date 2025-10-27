भारतीय शेयर बाजार की तेज चाल, सेंसेक्स 308 अंक उछला, निफ्टी 25,885 के पार
भारतीय शेयर मार्केट में 27 अक्टूबर की शुरुआत उछाल के साथ हुई. सेंसेक्स 85 अंक उछलकर 84,297 और निफ्टी 50 48 अंक की तेजी के साथ 25,843 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन 27 अक्टूबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत उछाल के साथ हुई. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 85.51 अंक या 0.10 प्रतिशत उछलकर 84,297.39 पर कारोबारी दिन की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 48.05 अंक या 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,843.20 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ.
9:25 बजे तक, सेंसेक्स 261 अंक की उछाल के साथ 84,472 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 77 अंक की तेजी के साथ 25,872 पर ट्रेड कर रहा था.
बीएसई के टॉप गेनर
टाटा स्टील, भारती एयरटेल, रिलायंस, एसबीआईएन, एचडीएफसी बैंक
बीएसई के टॉप लूजर
आईएनएफवाई, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व
शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?
सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन, शुक्रवार 24 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 344.52 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,211.88 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 96.25 अंक या 0.37 प्रतिशत की गिरावट लेते हुए 25,795.15 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, आईटीसी, टाटा स्टील टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, हिंदुस्तान यूनिलिवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक बैंक, अडानी पोर्ट और टाइटन रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 10 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 20 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
