Stock Market 24 February: शेयर बाजार में भूचाल, मार्केट को ऐसी लगी नजर कि सेंसेक्स 524 अंक टूटा; निफ्टी भी टमाटर की तरह लाल

Stock Market 24 February: शेयर बाजार में भूचाल, मार्केट को ऐसी लगी नजर कि सेंसेक्स 524 अंक टूटा; निफ्टी भी टमाटर की तरह लाल

भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार, 24 फरवरी की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 09:32 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार, 24 फरवरी की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 242.12 अंक या 0.29 प्रतिशत फिसल गया. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 83,052.54 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही है. निफ्टी 50  71.20 अंक या 0.28 फीसदी फिसलकर 25,641.80 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 501 अंक की गिरावट के साथ 82,792 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 137 अंक फिसल गई थी और 25,575 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

टाटा स्टील, पावरग्रिड, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट टॉप गेनर थे. वहीं, टॉप लूजर की बात करें तो एटरनल, एचसीएल टेक, टीसीएस, भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा थे.

सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार, 23 फरवरी के कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 479.95 अंक या 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,294.66 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 141.75 अंक या 0.55 प्रतिशत उछलकर 25,713.00 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से अडानी पोर्ट, कोटक बैंक, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो टेक महिंद्रा, ट्रेंट, एचसीएल टेक, आईटीसी और टीसीएस रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी ऑटो के शेयरों में तेजी थी. वहीं निफ्टी आईटी और निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में गिरावट थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 20 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 10 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 24 Feb 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Stock Market Today Share Market 24 February
Advertisement

