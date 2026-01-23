Stock Market 23 January: शेयर मार्केट की संभली हुई शुरुआत; सेंसेक्स 110 अंक उछला, निफ्टी 25316 के पार
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन 23 जनवरी, शुक्रवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 28.57 अंक या 0.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,335.94 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 54.70 अंक या 0.22 फीसदी उछलकर 25,344.60 के लेवल पर ओपन हुआ था. हालांकि मार्केट खुलते ही इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला.
सुबह करीब 9:28 बजे तक, सेंसेक्स 116 अंक की तेजी के साथ 82,424 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 42 अंक उछलकर 25,332 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ट्रेंट और एशियन पेंट
बीएसई के टॉप लूजर
इंडिगो, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक और अडानी पोर्ट
गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?
गुरुवार 22 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 397.74 अंक या 0.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,307.37 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 132.40 अंक या 0.53 प्रतिशत उछलकर 25,289.90 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से टाटा स्टील, अडानी पोर्ट, एसबीआईएन, बजाज फिनसर्व और पावरग्रिड टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एटरनल, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस रहे थे. निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी ऑटो और निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में तेजी थी.
गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 24 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 6 शेयरों में गिरावट दर्ज गई थी.
