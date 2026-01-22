ट्रंप के ट्रेड डील पर बयान से झूमा शेयर बाजार; 577 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी में भी जबरदस्त उछाल
शेयर मार्केट में सप्ताह के चौथे कारोबारी सेशन 22 जनवरी के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के चौथे कारोबारी सेशन 22 जनवरी, गुरुवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 550.03 अंक या 0.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,459.66 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 186.65 अंक या 0.74 फीसदी उछलकर 25,344.15 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:27 बजे तक, सेंसेक्स 577 अंक की तेजी के साथ 82,486 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 210 अंक उछलकर 25,368 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
एटरनल, एशियन पेंट, अडानी पोर्ट, टाटा स्टील और कोटक बैंक
बुधवार को कैसा रहा था मार्केट?
बुधवार 21 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 270.84 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,909.63 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 75.00 अंक या 0.30 प्रतिशत फिसलकर 25,157.50 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से एटरनल, इंडिगो, रिलायंस, अडानी पोर्ट और पावरग्रिड टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक और मारूति रहे थे. निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी ऑटो और निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में गिरावट थी.
बुधवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 14 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 16 शेयरों में गिरावट दर्ज गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
