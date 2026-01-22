Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Persistent Systems Dividend: भारतीय शेयर बाजार में कंपनियां अपनी दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं. तिमाही के नतीजों के बीच निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आईटी सेक्टर की कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अपने शेयरहोल्डर्स को अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है.

कंपनी चालू वित्त वर्ष में 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 22 रुपये का डिविडेंड देगी. जिसके लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी गई है. कंपनी की इस घोषणा के बाद शेयरहोल्डर्स के चेहरों पर खुशी चमक उठी है. आइए जानते है, रिकॉर्ड डेट और दूसरी अन्य जानकारियों के बारे में.....

डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय

कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को मिलने वाले अंतरिम डिविडेंड को लेकर जानकारी शेयर की है. 20 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में परसिस्टेंट सिस्टम्स ने बताया कि बोर्ड मीटिंग में प्रति शेयर 22 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देने को मंजूरी दी गई है. इस डिविडेंड का लाभ पाने के लिए कंपनी ने 27 जनवरी को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है.

यानी इसी तारीख से एक दिन पहले तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में होंगे, वही इस भुगतान के हकदार होंगे. हालांकि, निवेशकों को 23 जनवरी तक ही शेयरों पर दांव लगाने का अवसर मिलेगा. क्योंकि, 24 और 25 जनवरी को शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होगी. वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बाजार बंद रहने वाले हैं.

कब मिलेगा डिविडेंड का पैसा?

कंपनी के मुताबिक, डिविडेंड की घोषणा के बाद तय समयसीमा के भीतर शेयरहोल्डरों को भुगतान कर दिया जाएगा. 20 जनवरी को किए गए ऐलान के अनुसार, डिविडेंड की रकम 30 दिनों के अंदर सीधे निवेशकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी. इस तरह योग्य शेयरहोल्डरों को 20 मार्च तक डिविडेंड की राशि मिलने की उम्मीद है.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर बुधवार, 21 जनवरी को कंपनी शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. शेयर 1.57 प्रतिशत या 99.40 रुपये की गिरावट के साथ 6243.80 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. दिन का इंट्रा डे हाई 6395.20 रुपये था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 6597 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 4168.80 रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: पैसे रख लें तैयार... शेयर बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नजर, दिख सकती है हलचल