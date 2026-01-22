हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसयह आईटी कंपनी दे रही है 22 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड; निवेशकों की बल्ले-बल्ले, चेक करें आपने खरीदा या नहीं

यह आईटी कंपनी दे रही है 22 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड; निवेशकों की बल्ले-बल्ले, चेक करें आपने खरीदा या नहीं

दिसंबर तिमाही के नतीजों के बीच निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आईटी सेक्टर की कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अपने शेयरहोल्डर्स को अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 22 Jan 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Persistent Systems Dividend: भारतीय शेयर बाजार में कंपनियां अपनी दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं. तिमाही के नतीजों के बीच निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आईटी सेक्टर की कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अपने शेयरहोल्डर्स को अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है.

कंपनी चालू वित्त वर्ष में 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 22 रुपये का डिविडेंड देगी. जिसके लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी गई है. कंपनी की इस घोषणा के बाद शेयरहोल्डर्स के चेहरों पर खुशी चमक उठी है. आइए जानते है, रिकॉर्ड डेट और दूसरी अन्य जानकारियों के बारे में.....

डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय

कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को मिलने वाले अंतरिम डिविडेंड को लेकर जानकारी शेयर की है. 20 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में परसिस्टेंट सिस्टम्स ने बताया कि बोर्ड मीटिंग में प्रति शेयर 22 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देने को मंजूरी दी गई है. इस डिविडेंड का लाभ पाने के लिए कंपनी ने 27 जनवरी को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है.

यानी इसी तारीख से एक दिन पहले तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में होंगे, वही इस भुगतान के हकदार होंगे. हालांकि, निवेशकों को 23 जनवरी तक ही शेयरों पर दांव लगाने का अवसर मिलेगा. क्योंकि, 24 और 25 जनवरी को शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होगी. वहीं 26 जनवरी को  गणतंत्र दिवस के मौके पर बाजार बंद रहने वाले हैं. 

कब मिलेगा डिविडेंड का पैसा?

कंपनी के मुताबिक, डिविडेंड की घोषणा के बाद तय समयसीमा के भीतर शेयरहोल्डरों को भुगतान कर दिया जाएगा. 20 जनवरी को किए गए ऐलान के अनुसार, डिविडेंड की रकम 30 दिनों के अंदर सीधे निवेशकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी. इस तरह योग्य शेयरहोल्डरों को 20 मार्च तक डिविडेंड की राशि मिलने की उम्मीद है.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर बुधवार, 21 जनवरी को कंपनी शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. शेयर 1.57 प्रतिशत या 99.40 रुपये की गिरावट के साथ 6243.80 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. दिन का इंट्रा डे हाई 6395.20 रुपये था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 6597 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 4168.80 रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: पैसे रख लें तैयार... शेयर बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नजर, दिख सकती है हलचल 

Published at : 22 Jan 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Persistent Systems Dividend IT Sector Dividend Stocks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
बॉलीवुड
Border 2 Advance Booking: सनी देओल की बॉर्डर 2 मारने वाली है बाजी, एडवांस बुकिंग से छाप लिए करोड़ों
सनी देओल की बॉर्डर 2 मारने वाली है बाजी, एडवांस बुकिंग से छाप लिए करोड़ों
Advertisement

वीडियोज

Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
बॉलीवुड
Border 2 Advance Booking: सनी देओल की बॉर्डर 2 मारने वाली है बाजी, एडवांस बुकिंग से छाप लिए करोड़ों
सनी देओल की बॉर्डर 2 मारने वाली है बाजी, एडवांस बुकिंग से छाप लिए करोड़ों
हेल्थ
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
बिहार
पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी
पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी
नौकरी
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
साउथ सिनेमा
Mana Shankara Varaprasad Garu BO Day 10: चुपचाप इस फिल्म ने 10 दिनों में कर डाली छप्परफाड़ कमाई, अब बनने वाली है 200 करोड़ी
'मना शंकर वरप्रसाद गारू' मचा रही धमाल, 10 दिन कमा डाले इतने करोड़
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget