हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमहिलाओं की सेविंग के लिए बेस्ट ऑप्शन! सुरक्षित और तगड़े रिटर्न के लिए करें निवेश

महिलाओं की सेविंग के लिए बेस्ट ऑप्शन! सुरक्षित और तगड़े रिटर्न के लिए करें निवेश

भारत सरकार और बैंकों ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई सेविंग्स स्कीम चालू की है. जिसमें उन्हें अपनी बचत पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है. आइए, जानते हैं ऐसे ही कुछ स्कीमों के विषय में.  

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

Women Savings Schemes in India 2025: भारत के बदलते स्वरुप के साथ भारतीय महिलाओं ने भी खुद को बदल लिया है. महिलाएं अब सशक्त होने के ओर बढ़ चली है. आज भारत की बेटियां घर के साथ-साथ ऑफिस भी संभाल रही हैं. उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है. हालांकि, बेटियों ने इसका भी इंतजाम किया है.

खुद के खर्च उठाने से लेकर वे अब, वित्तीय फ्रीडम को लेकर भी कदम उठा रही है. भारत सरकार और बैंकों ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई सेविंग्स स्कीम चालू की हैं. जिसमें उन्हें अपनी बचत पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है. अगर आप खुद के लिए या अपने परिवार की महिलाओं के लिए बेहतर सेविंग्स स्कीम की तलाश कर रहे हैं तो, आपको इन कुछ स्कीमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए.   

पोस्ट ऑफिस महिला सम्मान बचत योजना

पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान बचत योजना की शुरुआत साल 2023 में की गई थी. यह योजना केवल महिलाओं के लिए है. यह एक शॉर्ट टम योजना है और इसकी अवधि 2 साल की है. इस योजना के तहत, आम सेविंग अकाउंट की तुलना में ज्यादा ब्याज दिया जाता है. महिलाएं, जो थोड़े समय के लिए एक सेफ और अच्छा रिटर्न देने वाली योजना की तलाश में है. उनके लिए यह योजना एकदम सही है.

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की शिक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई एक योजना है. इसके तहत, 10 साल से छोटी बच्चियों के अभिभावक अपनी बच्ची के नाम से खाता खुलवा सकते है. यह एक लॉग टर्म सेविंग स्कीम है. इस योजना के तहत आपको अपनी सेविंग पर 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है. जो दूसरे सेविंग स्कीम की तुलना में ज्यादा है. इस स्कीम में निवेशकों को टैक्स छूट भी दी जाती है, जो सुकन्या  समृद्धि योजना को खास बनाती है. 

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) जिसे राष्ट्रीय बचत पत्र भी कहा जाता है. भारत सरकार के द्वारा शुरु की गई एक बजत योजना है. यह एक लॉग टर्म सेविंग स्कीम है. एनएससी की मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच होती है. इस अवधि के दौरान आपको अपनी बचत पर 7.7 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. साथ ही धारा 80 सी के अनुसार आपको टैक्स लाभ भी दिया जाता है.

अगर आप लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश का विचार कर रहे हैं तो, यह स्कीम आपके लिए लाभकारी हो सकती है. निवेशक इसमें 1000 रुपए की न्यूनतम राशि से अपनी सेविंग जर्नी शुरु कर सकते है.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: RBI के नए चेक क्लियरिंग सिस्टम से बढ़ गई परेशानी! सेम डे की जगह लग रहे 10 से 12 दिन

Published at : 18 Oct 2025 06:49 PM (IST)
Tags :
Sukanya Samriddhi Yojana Benefits Women Savings Schemes In India 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
ट्रेंडिंग
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
हेल्थ
Diwali 2025: पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget