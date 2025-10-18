महिलाओं की सेविंग के लिए बेस्ट ऑप्शन! सुरक्षित और तगड़े रिटर्न के लिए करें निवेश

Women Savings Schemes in India 2025: भारत के बदलते स्वरुप के साथ भारतीय महिलाओं ने भी खुद को बदल लिया है. महिलाएं अब सशक्त होने के ओर बढ़ चली है. आज भारत की बेटियां घर के साथ-साथ ऑफिस भी संभाल रही हैं. उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है. हालांकि, बेटियों ने इसका भी इंतजाम किया है.

खुद के खर्च उठाने से लेकर वे अब, वित्तीय फ्रीडम को लेकर भी कदम उठा रही है. भारत सरकार और बैंकों ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई सेविंग्स स्कीम चालू की हैं. जिसमें उन्हें अपनी बचत पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है. अगर आप खुद के लिए या अपने परिवार की महिलाओं के लिए बेहतर सेविंग्स स्कीम की तलाश कर रहे हैं तो, आपको इन कुछ स्कीमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए.

पोस्ट ऑफिस महिला सम्मान बचत योजना

पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान बचत योजना की शुरुआत साल 2023 में की गई थी. यह योजना केवल महिलाओं के लिए है. यह एक शॉर्ट टम योजना है और इसकी अवधि 2 साल की है. इस योजना के तहत, आम सेविंग अकाउंट की तुलना में ज्यादा ब्याज दिया जाता है. महिलाएं, जो थोड़े समय के लिए एक सेफ और अच्छा रिटर्न देने वाली योजना की तलाश में है. उनके लिए यह योजना एकदम सही है.

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की शिक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई एक योजना है. इसके तहत, 10 साल से छोटी बच्चियों के अभिभावक अपनी बच्ची के नाम से खाता खुलवा सकते है. यह एक लॉग टर्म सेविंग स्कीम है. इस योजना के तहत आपको अपनी सेविंग पर 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है. जो दूसरे सेविंग स्कीम की तुलना में ज्यादा है. इस स्कीम में निवेशकों को टैक्स छूट भी दी जाती है, जो सुकन्या समृद्धि योजना को खास बनाती है.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) जिसे राष्ट्रीय बचत पत्र भी कहा जाता है. भारत सरकार के द्वारा शुरु की गई एक बजत योजना है. यह एक लॉग टर्म सेविंग स्कीम है. एनएससी की मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच होती है. इस अवधि के दौरान आपको अपनी बचत पर 7.7 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. साथ ही धारा 80 सी के अनुसार आपको टैक्स लाभ भी दिया जाता है.

अगर आप लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश का विचार कर रहे हैं तो, यह स्कीम आपके लिए लाभकारी हो सकती है. निवेशक इसमें 1000 रुपए की न्यूनतम राशि से अपनी सेविंग जर्नी शुरु कर सकते है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

