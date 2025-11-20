Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के चौथे ट्रेडिंग सेशन 20 नवंबर, गुरुवार के कारोबारी दिन की शुरुआत सकारात्मक रही. बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 284.45 अंक या 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,470.92 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 79.45 अंक या 0.30 फीसदी की उछाल के साथ 26,132.10 के लेवल पर ओपन हुआ.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 171 अंक की तेजी के साथ 85,357 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 49 अंक उछलकर 26,102 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

अडानी पोर्ट, रिलायंस, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा

बीएसई के टॉप लूजर

एचसीएल टेक, मारुति, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक

बुधवार को कैसा रहा था मार्केट?

बुधवार 19 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 513.45 अंक या 0.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,186.4 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 142.60 अंक या 0.55 फीसदी की उछाल दर्ज करते हुए 26,052.65 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से एचसीएल टेक, आईएनएफवाई, टीसीएस, सनफॉर्मा और टाइटन टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, मारुति, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट, एनटीपीसी और आईटीसी रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्ती आईटी, निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एमएमसीजी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. बुधवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 19 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 11 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

