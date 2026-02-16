Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार, 16 फरवरी वाले कारोबारी दिन की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. हालांकि, शुरुआती गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी लौट आई और यह हरे निशान पर ट्रेड करने लगा था.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 146.36 अंक या 0.18 प्रतिशत फिसल गया. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 82,480.40 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही है. निफ्टी 50 47.50 अंक या 0.19 फीसदी टूटकर 25,423.60 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 35 अंक की गिरावट के साथ 82,591 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 2 अंक टूट गई थी और 25,469 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

बीएसई के टॉप गेनर पावरग्रिड, टीसीएस, एनटीपीसी, कोटक बैंक और एचसीएल टेक रहे थे. वहीं टॉप लूजर की बात करें तो अडानी पोर्ट, टाइटन, एसबीआई एन और ट्रेंट थे.

अमेरिकी बाजार में मिला-जुला कारोबार

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन अमेरिका के प्रमुख शेयर सूचकांकों की दिशा अलग-अलग रही. डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 48.95 अंक यानी 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 49,500.93 पर बंद हुआ.

वहीं एसएंडपी 500 भी 3.41 अंक या 0.05 प्रतिशत चढ़कर 6,836.17 के स्तर पर पहुंचा. हालांकि नैस्डैक कंपोजिट में कमजोरी दिखी और यह 50.48 अंक यानी 0.22 प्रतिशत फिसलकर 22,546.67 पर बंद हुआ.

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार, 13 फरवरी के कारोबारी दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 टमाटर की तरह लाल हो गए थे. सेंसेक्स 1048.16 अंक या 1.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,626.76 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 336.10 अंक या 1.30 प्रतिशत फिसलकर 25,471.10 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से बजाज फाइनेंस और एसबीआईएन टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एटरनल, टाटा स्टील, टाइटन, टीसीएस और पावरग्रिड रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी के शेयरों में गिरावट थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से सिर्फ 2 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 28 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में नई एंट्री, नंबर वन पर एलन मस्क कायम; जानिए किसकी दौलत बढ़ी और किसकी घटी?