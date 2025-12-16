Stock Market Today: शेयर मार्केट की बिगड़ी चाल, सेंसेक्स 353 अंक टूटा, निफ्टी 25,929 के नीचे
भारतीय शेयर मार्केट में मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए....
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी सेशन 16 दिसंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 187.75 अंक या 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,025.61 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 75.80 अंक या 0.29 फीसदी फिसलकर 25,951.50 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 304 अंक की गिरावट के साथ 84,908 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 86 अंक फिसलकर 25,940 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
भारती एयरटेल, एशियन पेंट और पावरग्रिड
बीएसई के टॉप लूजर
इटरनल, एक्सिस बैंक, टाइटन और एचसीएल टेक
सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?
सोमवार 15 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में हल्की गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 54.30 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,213.36 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 19.65 अंक या 0.08 प्रतिशत फिसलकर 26,027.30 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट, एचसीएल टेक, टाटा स्टील और एशियन पेंट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, मारुति, अडानी पोर्ट और भारती एयरटेल रहे थे. निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी बैंक के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी.
वहीं निफ्टी ऑटो, निफ्टी 100 के शेयरों में गिरावट थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 15 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 15 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
