नया मेनबोर्ड IPO आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन, GMP दे रहा है ये संकेत, जानें पूरी डिटेल

KSH International IPO: भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ की बाढ़ आई हुई हैं. आज यानी मंगलवार, 16 दिसंबर को केएसएच इंटरनेशल का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) ओपन हो गया है. कंपनी आईपीओ के जरिए 710 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी.

कंपनी अपने आईपीओ के तहत 1.09 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी. वहीं, 76 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के हैं. यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है. निवेशक 18 दिसंबर तक कंपनी आईपीओ पर अपना दांव लगा सकते हैं. ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों की स्थिति की बात करें तो, कंपनी शेयर के हाल अच्छे नहीं हैं. आइए जानते हैं, प्राइस बैंड से लेकर दूसरे अन्य जानकारी.....

KSH International IPO का प्राइस बैंड

केएसएच इंटरनेशनल ने आईपीओ के तहत 365 रुपये से 384 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. एक लॉट में 39 शेयर रखे गए हैं, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,976 रुपये का निवेश करना होगा. इश्यू के तहत रिटेल निवेशकों के लिए 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रखा गया है.

वहीं, 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. आईपीओ से मिलने वाले पैसों का बड़ा हिस्सा कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में खर्च करेगी. इसमें से 226 करोड़ रुपये से कर्ज निपटारा किया जाएगा. जबकि 87 करोड़ रुपये Supa और Chakan प्लांट्स में नई मशीनरी और आधुनिक तकनीक खरीदने पर खर्च होंगे.

ग्रे मार्केट में कंपनी शेयर का हाल

हिंदुस्तान न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी आईपीओ की स्थिति अच्छी नहीं है. कंपनी जीएमपी जीरो रुपये पर है. जीएमपी में किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. कंपनी की शुरुआत साल 1979 में हुई थी और आज यह देश की तीसरी सबसे बड़ी मैग्नेट वाइंडिंग वायर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों में शामिल है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

