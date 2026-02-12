Stock Market 12 February: शेयर बाजार को लगी नजर; 425 अंक टूटा सेंसेक्स, निफ्टी में भी भूचाल
भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 12 फरवरी वाले कारोबारी दिन की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 12 फरवरी वाले कारोबारी दिन की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 265.21 अंक या 0.31 प्रतिशत फिसल गया. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 83,968.43 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही है. निफ्टी 50 47.15 अंक या 0.18 फीसदी टूटकर 25,906.70 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:23 बजे तक, सेंसेक्स 381 अंक की गिरावट के साथ 83,851 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 107 अंक टूट गई थी और 25,846 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर और लूजर
कारोबारी दिन के दौरान एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी और पावरग्रिड टॉप गेनर रहे थे. वहीं टॉप लूजर की लिस्ट में टेक महिंद्रा, एचसीएलटेक, टीसीएस, एटरनल और इंडिगो रहे थे.
बुधवार को कैसा रहा था मार्केट?
भारतीय शेयर मार्केट में बुधवार, 11 फरवरी का कारोबारी दिन मिला-जुला रहा था. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लाल निशान और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 40.28 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,233.64 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 18.70 अंक या 0.07 प्रतिशत उछलकर 25,953.85 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से एसबीआई एन, मारुति, इंडिगो, ट्रेंट और रिलायंस टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो टीसीएस, एचसीएल टेक, एटरनल, आईटीसी और एक्सिस बैंक रहे थे. निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी ऑटो के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी.
वहीं निफ्टी आईटी के शेयरों में गिरावट थी. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 14 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 16 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: इस कंपनी में मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स की एंट्री; हुई बड़ी ब्लॉक डील , चेक करें कहीं आपने भी तो नहीं लगाया दांव
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL