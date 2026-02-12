हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइस कंपनी में मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स की एंट्री; हुई बड़ी ब्लॉक डील , चेक करें कहीं आपने भी तो नहीं लगाया दांव

इस कंपनी में मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स की एंट्री; हुई बड़ी ब्लॉक डील , चेक करें कहीं आपने भी तो नहीं लगाया दांव

भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेक्टर में तेजी से उभर रही एथर एनर्जी लिमिटेड पर वैश्विक इन्वेस्टमेंट की बड़ी कंपनियां ने अपना भरोसा जताया है. आइए जानते हैं, इस डील के बारे में...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 12 Feb 2026 09:09 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ather Energy Block Deal News: भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेक्टर में तेजी से उभर रही एथर एनर्जी लिमिटेड पर वैश्विक इन्वेस्टमेंट की बड़ी कंपनियां ने अपना भरोसा जताया है. मॉर्गन स्टेनली ने ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के 6 लाख शेयर लगभग 43 करोड़ रुपये में खरीदे हैं.

वहीं गोल्डमैन सैक्स ने भी कंपनी के 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं. कंपनी ने इसके लिए करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए है. इन बड़ी निवेश कंपनियों की एंट्री से बाजार में एथर एनर्जी को लेकर सकारात्मक माहौल बन सकता है. आइए जानते हैं, इस डील के बारे में...

डील की जानकारी

ब्लॉक डील की बात करें तो, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) ने एथर एनर्जी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है और कंपनी से बाहर निकल गया है.  NIIF के पास कंपनी की 1.92 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ विदेशी निवेशक ही नहीं, बल्कि कई घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी दिलचस्पी दिखाई है.

खरीदारों की लिस्ट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, इनवेस्को म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल हैं. जिससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशकों के साथ-साथ घरेलू संस्थागत निवेशकों की भी रुचि बनी हुई है.

तिमाही नतीजों में सुधार

हाल ही में जारी तीसरी तिमाही के आंकड़ों में एथर एनर्जी की वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिला है. आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का घाटा घटकर 85 करोड़ रुपये रह गया है.

जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 198 करोड़ रुपये था. इसी अवधि में कंपनी की कुल आय बढ़कर 996 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो एक साल पहले 650 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस तिमाही में सबसे ज्यादा वाहनों की ब्रिकी हुई है. इस दौरान कंपनी ने 67,851 वाहन बेचे हैं.  

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर बुधवार, 11 फरवरी को कंपनी शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. शेयर 1.53 फीसदी या 11.15 रुपये फिसल गए थे. दिन की समाप्ति शेयरों ने 715.65 रुपये पर ट्रेड करते हुए की थी. रिटर्न आंकड़ों की बात करें तो, आखिरी एक महीने में निवेशकों को 13 प्रतिशत और पिछले 3 महीने में 8 फीसदी का फायदा हुआ है.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: फोर्ब्स की ‘America’s Greatest Innovators’ लिस्ट जारी, एलन मस्क ने मारी बाजी, जानें टॉप 10 में कौन-कौन शामिल

Published at : 12 Feb 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Ather Energy Block Deal News Morgan Stanley Buys Ather Energy Shares
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक का कत्ल, चाय बागान में मिली लाश
बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक का कत्ल, चाय बागान में मिली लाश
दिल्ली NCR
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
विश्व
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक का कत्ल, चाय बागान में मिली लाश
बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक का कत्ल, चाय बागान में मिली लाश
दिल्ली NCR
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
विश्व
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
बॉलीवुड
Subedaar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
नौकरी
हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 4227 पदों के लिए आवेदन शुरू
हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 4227 पदों के लिए आवेदन शुरू
यूटिलिटी
घर खरीदने जा रहे हैं तो जरूर ध्यान रखें ये चीजें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना
घर खरीदने जा रहे हैं तो जरूर ध्यान रखें ये चीजें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget