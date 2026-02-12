Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Ather Energy Block Deal News: भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेक्टर में तेजी से उभर रही एथर एनर्जी लिमिटेड पर वैश्विक इन्वेस्टमेंट की बड़ी कंपनियां ने अपना भरोसा जताया है. मॉर्गन स्टेनली ने ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के 6 लाख शेयर लगभग 43 करोड़ रुपये में खरीदे हैं.

वहीं गोल्डमैन सैक्स ने भी कंपनी के 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं. कंपनी ने इसके लिए करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए है. इन बड़ी निवेश कंपनियों की एंट्री से बाजार में एथर एनर्जी को लेकर सकारात्मक माहौल बन सकता है. आइए जानते हैं, इस डील के बारे में...

डील की जानकारी

ब्लॉक डील की बात करें तो, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) ने एथर एनर्जी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है और कंपनी से बाहर निकल गया है. NIIF के पास कंपनी की 1.92 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ विदेशी निवेशक ही नहीं, बल्कि कई घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी दिलचस्पी दिखाई है.

खरीदारों की लिस्ट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, इनवेस्को म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल हैं. जिससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशकों के साथ-साथ घरेलू संस्थागत निवेशकों की भी रुचि बनी हुई है.

तिमाही नतीजों में सुधार

हाल ही में जारी तीसरी तिमाही के आंकड़ों में एथर एनर्जी की वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिला है. आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का घाटा घटकर 85 करोड़ रुपये रह गया है.

जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 198 करोड़ रुपये था. इसी अवधि में कंपनी की कुल आय बढ़कर 996 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो एक साल पहले 650 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस तिमाही में सबसे ज्यादा वाहनों की ब्रिकी हुई है. इस दौरान कंपनी ने 67,851 वाहन बेचे हैं.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर बुधवार, 11 फरवरी को कंपनी शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. शेयर 1.53 फीसदी या 11.15 रुपये फिसल गए थे. दिन की समाप्ति शेयरों ने 715.65 रुपये पर ट्रेड करते हुए की थी. रिटर्न आंकड़ों की बात करें तो, आखिरी एक महीने में निवेशकों को 13 प्रतिशत और पिछले 3 महीने में 8 फीसदी का फायदा हुआ है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

