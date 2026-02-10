Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी सेशन मंगलवार, 10 फरवरी वाले कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 144.25 अंक या 0.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,210.00 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 55.35 अंक या 0.21 फीसदी उछलकर 25,922.65 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 193 अंक की तेजी के साथ 84,259 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 61 अंक उछलकर 25,929 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

एटरनल, टाइटन, एक्सिस बैंक और एनटीपीसी

बीएसई के टॉप लूजर

एचसीएल टेक, इंडिगो, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक

सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?

सोमवार, 9 फरवरी वाले कारोबारी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 485.35 अंक या 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,065.75 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 173.60 अंक या 0.68 प्रतिशत उछलकर 25,867.30 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से टॉप गेनर की बात करें तो एसबीआई एन, टाइटन, टाटा स्टील और एटरनल रहे थे. टॉप लूजर पावरग्रिड, आईटीसी, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बने थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 22 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 8 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

