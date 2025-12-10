Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे कारोबारी सेशन 10 दिसंबर, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लाल निशान और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही बीएसई हरे निशान पर कारोबार करने लगा.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 58.79 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,607.49 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 24.40 अंक या 0.09 फीसदी उछलकर 25,864.05 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 144 अंक की तेजी के साथ 84,810 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 12 अंक उछलकर 25,852 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

ट्रेंट, एशियन पेंट, रिलायंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा

बीएसई के टॉप लूजर

इटरनल, टाइटन, सन फॉर्मा और भारती एयरटेल

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 9 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 436.41 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,666.28 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 120.90 अंक या 0.47 प्रतिशत फिसलकर 25,839.65 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से इटरनल, टाइटन, अडानी पोर्ट, बजाज फिनसर्व और एनटीपीसी टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, एशियन पेंट, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे थे. निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी 100 और निफ्टी बैंक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 10 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 20 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी में निकल जाएंगे आंसू, 7 साल में पहली बार सबसे कम बढ़ेगा DA!