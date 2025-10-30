शेयर मार्केट में आया भूचाल, सेंसेक्स 632 अंक टूटा, निफ्टी 25,860 के नीचे, जानें गिरावट की वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Crash: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के चौथे ट्रेडिंग सेशन 30 अक्टूबर, गुरुवार के कारोबारी दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में तो भूचाल आ गया है. करीब 2:45 बजे सेंसेक्स 564 अंक टूटकर 84,432 पर ट्रेड कर रहा था. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 155 अंक गिरकर 25,898 पर कारोबार कर रहा था. इस दौरान बीएसई बॉस्केट से केवल 7 शेयर हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे थे. वहीं 23 शेयर लाल हो गए थे.

टॉप लूजर की बात करें तो, भारतीय एयरटेल के शेयर 1.81 प्रतिशत टूटे थे. वहीं पावरग्रिड के शेयर भी 1.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे. निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है.

बाजार जानकारों का मानना है कि, इस गिरावट के पीछे मुख्य रुप से विदेशी निवेशकों की बिकवाली, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज कटौती और वैश्विक स्तर पर चल रही अस्थिरता हो सकती है.

बाजार में जारी गिरावट की मुख्य वजह

1. विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट पर भरोसा नहीं दिखाया और जमकर बिकवाली की. इससे शेयर मार्केट लाल हो गया. पिछले कुछ दिनों की बात करें तो, ज्यादातर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसों की निकासी की है. विदेशी निवेशकों ने शुद्ध रुप से 2,540.16 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की है.

2. अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में 29 अक्टूबर को 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है. साथ ही फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने इस कदम से सर्तक रुख अपनाया है. जिसका असर भारतीय समेत पूरे विश्व के बाजारों पर पड़ा. निवेशकों ने फेड के इस फैसले के बाद से उभरते बाजारों में कम जोखिम लिया. जिससे शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई.

3. इंडिया VIX की रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव हो सकता है. इस रिपोर्ट का भी आज के बाजार पर असर देखने को मिला.

