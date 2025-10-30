8वां वेतन आयोग लागू होते ही क्या डबल हो जाएगी सैलरी? जानिए नया फॉर्मूला

8th Pay Commission India: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया हैं. केंद्र सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी हैं. पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष गठित किया गया है.

आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में सरकार को देगी. जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन वृद्धि होगी. इस खबर के आने के बाद से ही कर्मचारियों इस बात की जानकारी चाह रहे हैं कि, नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद से उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी.

फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्ते

7वें वेतन आयोग के तहत सरकार के द्वारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था. अब देखना है कि, सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रखेगी. फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर कर्मचारियों के बैसिक सैलरी पर पड़ता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 20,000 रुपए है और सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.60 रखती है तो, उस कर्मचारी का नया बेसिक वेतन 52,000 हो जाएगा. सरकार के द्वारा तय किए गए नए फिटमेंट फैक्टर को कर्मचारी के पुराने वेतन आयोग के बेसिक पे से गुणा किया जाता है.

इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के नए बेसिक पे तय किए जाते है. नए वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है. साथ ही अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है तो, इसका असर दूसरे भत्तों पर भी पड़ता है.

उदाहरण के लिए किराया भत्ता का सीधा संबंध बेसिक पे से होता है. यानि कि इसमें बढ़ोतरी जरूर होगी. वहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी के लिए आयोग सरकार से सिफारिश कर सकता है. सरकार की मंजूरी के कुछ दिनों के बाद इनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी.

क्या दोगुना होगा कर्मचारियों का वेतन?

Nexdigm के डायरेक्टर (पेरोल सर्विसेज) रामाचंद्रन कृष्णमूर्ति ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है और 8वां वेतन आयोग के तहत सरकार 2.0 का फिटमेंट फैक्टर तय करती है तो, कर्मचारी की बेसिक पे सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगी. हालांकि, इसके बाद संशोधित वेतन मैट्रिक्स कर्मचारियों को निकटतम हाई सेल में रखेगा. वहीं, फिटमेंट फैक्टर 2.0 हो तो 30,000 रुपये पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की मूल पेंशन लगभग 60,000 रुपये तक बढ़ सकती है.

